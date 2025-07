Canadian Solar anuncia expansão e nova frente de negócios

A Canadian Solar anunciou uma significativa expansão e um novo posicionamento de mercado. A partir do segundo semestre, a empresa começará a atuar na venda de sistemas fotovoltaicos completos, possibilitando o acesso de compra a todas as empresas do setor, sejam eles integradores, instaladores, distribuidores, revendedores ou construtores.

A decisão é resultado de um longo período de estudos e escuta do mercado, que identificou oportunidades de otimização com o objetivo de aproximar ainda mais o fabricante do setor e do mercado. A empresa já atua na comercialização de módulos, inversores e baterias, todos de fabricação própria em larga escala.

De acordo com Carlos Ribeiro, Associate Director - SAM, as análises internas realizadas pela empresa demonstram um potencial de interações e negócios entre as empresas do setor e fabricantes. “Essas empresas têm interesse em se conectar diretamente com os fabricantes em busca de aprendizado e mais informações, bem como acessar a qualidade, expertise e portfólio de produtos que a Canadian oferece globalmente. A movimentação da Canadian Solar busca suprir essa demanda, facilitando o acesso e melhorando ainda mais nossa entrega e experiência de nossos clientes”, finaliza.

Canadian Solar leva tecnologia solar para todo setor

Para Ribeiro, a nova frente de negócios permitirá à empresa ampliar sua atuação no mercado brasileiro e oferecer uma entrega ainda mais completa. “Mantemos nosso compromisso com a fabricação de módulos, inversores e baterias, investindo constantemente em inovação e na melhoria da tecnologia dos nossos produtos, mas agora estaremos ainda mais próximos dos parceiros e clientes, levando toda nossa expertise e conhecimento em prol deles”, reforça.

A Canadian Solar conta com uma plataforma para venda de seus produtos fotovoltaicos e terá abrangência em todo o território nacional. “O objetivo deste projeto é democratizar o acesso a produtos e proporcionar uma melhor experiência de compra a todos os seus clientes e parceiros, estreitando ainda mais nosso relacionamento com eles, oferecendo informação, suporte e nos tornando verdadeiros parceiros de negócio”, revela Carlos.

A plataforma de vendas digital terá o suporte técnico e a expertise da Canadian Solar. “Estamos unindo a solidez e tradição de anos de entregas com a facilidade de uma plataforma digital”, revela o Diretor. Com o objetivo de facilitar o dia a dia dos clientes e parceiros, a plataforma de vendas oferecerá acesso a soluções completas, técnicas, comerciais e de financiamento, bem como os produtos.

Além da comodidade da plataforma de vendas, a Canadian Solar disponibilizará times regionalizados para auxiliar exclusivamente os clientes e parceiros da maneira mais próxima possível.

Por meio deste canal e assessorados pelos vendedores regionais exclusivos, os clientes poderão formatar os geradores fotovoltaicos, visualizar preços, disponibilidade e condições comerciais, com total autonomia para escolher o que melhor se encaixa em cada projeto. O site oferecerá geradores fotovoltaicos completos, otimizados para diferentes tipos de instalações — residenciais, comerciais e industriais.

“Outra vantagem da aquisição por meio da plataforma é a agilidade, economizando tempo e reduzindo custos, o que flexibiliza o dia a dia dos clientes, permitindo a compra dos geradores necessários a qualquer momento e de qualquer lugar, com a garantia e a bancabilidade da Canadian Solar. Estoques, promoções e lançamentos serão atualizados constantemente, garantindo as melhores oportunidades de compra", diz Ribeiro.

Em maio deste ano, a Canadian Solar lançou a plataforma CSI PLUS para capacitação de integradores e instaladores solares no Brasil. Por meio dela, a empresa oferece treinamentos técnicos e certificação para impulsionar as instalações fotovoltaicas no país. Treinamentos 100% alinhados aos produtos Canadian Solar (módulos, inversores e sistemas BESS); Certificação reconhecida no mercado; CSI Assist: Suporte técnico direto via plataforma e conteúdo em português, são algumas das ofertas.

Sobre a Canadian Solar

A Canadian Solar é uma das principais empresas de tecnologia solar e energia renovável do mundo. Fundada em 2001 e sediada em Kitchener, Ontário, a empresa é uma fabricante de módulos fotovoltaicos solares, fornecedora de soluções de energia solar e armazenamento de energia com baterias, além de desenvolvedora, proprietária e operadora de projetos solares em escala de utilidade pública e armazenamento de energia com baterias.

Nos últimos 24 anos, a Canadian Solar entregou cerca de 150 GW de módulos fotovoltaicos solares para clientes em todo o mundo. Por meio de sua subsidiária e-STORAGE, enviou mais de 10 GWh em soluções de armazenamento de energia com baterias para mercados globais até 31 de dezembro de 2024, com um backlog contratado de US$ 3,2 bilhões na mesma data.

Desde que ingressou no setor de desenvolvimento de projetos em 2010, a empresa desenvolveu, construiu e conectou aproximadamente 11,5 GWp de projetos solares e 4,5 GWh de projetos de armazenamento de energia com baterias globalmente. Seu pipeline de desenvolvimento de projetos é diversificado geograficamente, incluindo 25 GWp em projetos solares e 75 GWh em capacidade de armazenamento de energia com baterias em diferentes estágios de desenvolvimento.

Website: https://www.canadiansolar.com/br/