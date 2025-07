Mercado logístico de SC celebra crescimento

Em todo o país, a procura por galpões logísticos é elevada e o mercado está mais aquecido do que nunca. Segundo dados divulgados da Colliers, multinacional de serviços corporativos imobiliários — divulgados pelo portal InfoMoney — as novas locações no primeiro trimestre de 2025 superaram a marca de 1 milhão de metros quadrados. A valorização da área construída chega a 34% nos últimos três anos. Apesar da maior concentração de espaços no eixo Rio-SP, quem também desponta como uma região promissora para o setor é Santa Catarina, com 53 mil metros quadrados disponíveis para locação.

O estado, conhecido por ser uma referência em eficiência logística, vive o melhor momento dos últimos anos e tem se consolidado como um dos destinos mais estratégicos do Brasil para operações de importação, armazenagem e distribuição. O ambiente tributário, por exemplo, faz toda a diferença nesse cenário, com incentivos relevantes por meio dos TTDs, tornando a operação mais competitiva para as empresas que escolhem Santa Catarina como base.

Em Navegantes, no litoral norte, o complexo empresarial, industrial e logístico Navepark, registra os efeitos desse crescimento em um município que oferece um dos menores ISS do Brasil — apenas 2%. Isso, aliado à proximidade de dois portos importantes — Porto de Navegantes e o Porto de Itajaí, ambos a menos de 15 minutos — pode criar um ambiente logístico altamente eficiente.

Nesse cenário, um dos modelos que surge como opção para responder às necessidades crescentes de operações, é o de galpões conhecidos como “Triple A” (ou AAA). “São estruturas de alta qualidade e desempenho, caracterizadas por uma maior altura, pisos ultrarresistentes, localização estratégica e sistemas de segurança avançados", destaca Thiago Cabral, CEO da ABC Embralot.

Ainda de acordo com o empresário, a disponibilidade desse tipo de estrutura no complexo tem impactado diretamente na diminuição da taxa de vacância do Navepark. Esse índice, que equivale ao percentual de um espaço físico que está desocupado e disponível para locação, diminuiu no Brasil, mas registra números ainda menores na região do empreendimento. Enquanto a nível nacional, a taxa de vacância dos galpões logísticos está na ordem de 10%, Santa Catarina registra um índice de 5% e Navegantes, 3% — um reflexo da alta demanda por esse tipo de negócio.

“O Navepark está no momento mais maduro para o investidor. Estamos no ciclo certo de entrada, com um cenário nacional de incertezas macroeconômicas e juros ainda elevados, o que historicamente sempre representou o melhor momento para aquisição de ativos reais. Quando os juros começarem a recuar, o que já está no radar, veremos uma pressão natural nos preços dos terrenos e ativos logísticos. E a valorização acompanhará o movimento da queda dos juros, como já ocorreu em ciclos anteriores”, afirma Cabral.

Atrativos a empresários

O empresário gaúcho Cristiano Grillo, de Caxias do Sul, afirma que encontrou em Santa Catarina o local certo para expandir seus negócios. Proprietário da Metalmatrix, empresa fabricante de abraçadeiras metálicas com sede no Rio Grande do Sul, ele percebeu o potencial do mercado catarinense e instalou seu Centro de Distribuição na região. “Encontrei em Navegantes a chance de levar a Metalmatrix a outros patamares”, ressalta Grillo sobre o polo logístico Navepark.

Para ele, a localização estratégica e a infraestrutura completa foram determinantes para dar este passo. “Fornecemos para todo o Brasil e, também, para o exterior. Essa qualidade logística agrega muito ao nosso desempenho com entregas mais rápidas e eficazes, justamente pela disponibilidade de espaço, altura, facilidades e tecnologia", afirma Grillo.

Galpões Triple A

Com a ampliação do Navepark já em curso, mais de 100 galpões triple A como o utilizado pela Metalmatrix estão sendo ofertados no mercado logístico do litoral norte catarinense. As estruturas contam com 15 metros de altura, sistemas avançados de climatização, monitoramento de segurança e espaços adequados para manuseio, descarregamento e armazenamento.

“A título de comparação, em galpões convencionais, a falta destes recursos de tecnologia, espaço e gerenciamento, pode resultar em custos mais altos e maiores vulnerabilidades para a operação", afirma o CEO da ABC Embralot. Outra característica que torna o Triple A uma alternativa viável, segundo Cabral, é a localização dos galpões em áreas de fácil acesso a rodovias, portos e centros urbanos. “Essa localização pode favorecer a logística de transporte, reduzindo custos e tempos de entrega", complementa o empresário.

Além da proximidade de cerca de 10 km da Portonave e também do Aeroporto Internacional de Navegantes, o Navepark fica localizado há 13 km do Porto de Itajaí e, seguindo para o norte do estado, há 85 km do Porto de São Francisco do Sul e 150 km do Porto de Itapoá. O local ainda conta com um ecossistema inteligente para empresas, com segurança 24 horas por dia e sete dias por semana, salas de reuniões, restaurante, cafeteria, auditório, heliponto homologado, centro de convenções e área de lazer e conveniência para os empresários, seus funcionários e terceirizados, a exemplo dos caminhoneiros.

“Tecnologia, questões tributárias facilitadas, baixa taxa de vacância e uma localização privilegiada são atrativos que todo empresário de logística procura. Mas o contexto favorável vai além disso. A região do litoral norte se destaca também pela qualidade de vida, com infraestrutura urbana, segurança e características que a transformaram em destino desejado para empresas e profissionais de todo o Brasil. Por tudo isso, tenho convicção de que o novo ciclo da logística catarinense já começou e o timing para quem deseja se posicionar é agora”, finaliza Cabral.

