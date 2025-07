Software integra gestão de saúde e bem-estar

A Hexapp, empresa já conhecida no segmento de software médico, anunciou nesta semana a expansão oficial de suas operações para novas áreas do mercado de saúde e bem-estar. O sistema, que antes atendia exclusivamente consultórios e clínicas médicas, passa a contemplar salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e centros multidisciplinares que reúnem diferentes especialidades.

A decisão ocorre em meio ao crescimento do conceito de espaços integrados, que oferecem ao cliente uma variedade de serviços no mesmo local. Segundo a empresa, a expansão responde a uma demanda crescente de profissionais e gestores por ferramentas de agendamento, gestão financeira e relacionamento com pacientes e clientes, adaptadas a diferentes modelos de negócio.

“Nós percebemos que o mercado de bem-estar e estética tem necessidades muito semelhantes às de consultórios médicos, mas com algumas particularidades importantes, como a gestão de pacotes recorrentes, o agendamento simultâneo de diferentes profissionais e a necessidade de um relacionamento próximo com o cliente final”, afirma a Dra. Julia Broetto, diretora médica do Hexapp.

O movimento da empresa acompanha a tendência de digitalização acelerada desses setores, impulsionada tanto pelo comportamento dos consumidores quanto pela necessidade de maior eficiência operacional. Segundo o Sebrae, somente em 2021 foram abertas mais de 223 mil novas empresas de serviços de beleza no Brasil, e muitas delas já nascem com plataformas digitais que reúnem controle financeiro, dashboards de desempenho e gestão de estoque.

“A busca por centros completos de saúde e bem-estar é uma realidade no Brasil. Cada vez mais as pessoas querem resolver várias demandas em um só lugar, seja cuidar da saúde, fazer procedimentos estéticos ou simplesmente ter momentos de autocuidado. E nós viemos justamente para suprir essa necessidade, oferecendo uma plataforma que conecta profissionais, organiza processos e melhora a experiência do cliente”, destaca Mario Souza, CTO do Hexapp.

A versão atualizada do software permite personalização para diferentes perfis de negócio. Entre os recursos anunciados, estão agendas multiusuário e multiespecialidade, gestão automatizada de recorrência de procedimentos e pacotes, controle de orçamentos e relatórios personalizados. Segundo a empresa, as novas funcionalidades foram desenvolvidas após ouvir profissionais de diferentes segmentos.

O Hexapp informa que os novos módulos já estão disponíveis para contratação e contam com período de demonstração gratuito. A empresa mantém sua atuação no segmento médico, que seguirá sendo um dos focos principais, agora ampliado pelo objetivo de atender toda a cadeia de serviços voltados ao bem-estar.

