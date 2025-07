ABB desenvolve motor elétrico de torque e velocidade reguláveis

O grupo industrial ABB desenvolveu a nova linha de motores de magneto permanente LV Titanium, que já vem integrada de fábrica com inversores de frequência e, portanto, apresentam torque e velocidade reguláveis.

A nova funcionalidade permite ajustar o consumo de energia para exata necessidade da aplicação dos equipamentos, favorecendo a economia de eletricidade, especialmente em relação a motores não acionados por inversores, que funcionam na potência máxima e quase sempre de forma desnecessária.

Com carcaças até dois números menores em relação a motores de potência equivalente, os LV Titanium têm projeto compacto para facilitar aplicações ‘plug-and-play’, em que o eixo do motor é conectado diretamente aos equipamentos que vão acionar, sem transmissão de movimento por polias, correias e engrenagens, tipo de montagem que minimiza perdas de energia e favorece ainda mais a economia de eletricidade.

No comunicado em que anunciou a novidade, a ABB afirmou que a linha terá inicialmente motores de baixa potência, a partir de 1,5 kW e velocidades nominais entre 1.500 e 4.500 rpm, capazes de cobrir as principais necessidades da indústria. A linha, no entanto, deve ganhar modelos de até 30 kW, mirando a demanda de setores como tratamento de água, processamento químico e produção de alimentos e bebidas.

Segundo a ABB, a integração com inversores dispensa o comissionamento necessário em instalações de motores e inversores separadamente, além da construção de salas de controle. A nova linha conta com painel intuitivo, com entradas (I/O) analógicas e digitais e controle lógico simplificado. Também conta com conectividade compatível com o protocolo Modbus RTU e diferentes controladores lógicos para facilitar automações.

Os LV Titanium são enquadrados na categoria de eficiência energética europeia IE5, a mais rigorosa da atualidade. Para se ter uma ideia, os motores IE5 são, comparativamente dois níveis de eficiência acima do atual padrão exigido no Brasil, o IR3. Tanto na padronização europeia como na brasileira, entre um nível e outro, há 20% menos perdas de energia.

Em um teste comparativo conduzido pela ABB na Europa com um LV Titanium de 7,5 kW e outro motor de potência equivalente numa aplicação de bombeamento centrífugo, a empresa constatou que seu modelo economiza até € 4.000,00 por ano na conta de luz, considerando custo médio de € 0,21 por kWh hoje pago no continente.

O teste também constatou que o novo motor da ABB, em relação ao concorrente, emite 6.000 kg a menos de CO? por ano. O cálculo levou em conta o fator médio de intensidade de carbono europeu, de 0,3 kg CO?/kWh.

Website: https://global.abb/group/en