Marca de sobremesas, BerryBites inicia vendas ao Pão de Açúcar

A fabricante de sobremesas BerryBites concluiu a primeira entrega de snacks da marca para a rede Pão de Açúcar, da holding GPA, passando a ter produtos comercializados em cerca de 500 pontos de venda no Brasil.

Além das lojas dos clusters AB do Pão de Açúcar em São Paulo, a marca já era vendida nas redes paulistanas Casa Santa Luzia e St. Marché, na rede carioca Zona Sul, na mineira Meu Prata e nas catarinenses Archer, Hippo, Imperatriz e Koch.

Em comum, elas têm a estratégia de atuar com categorias de produtos de valor agregado, mirando extratos de consumo de maior poder aquisitivo, destacando produtos de posicionamento premium e atributos considerados inovadores para manter continuamente o interesse de seus consumidores.

No caso do Pão de Açúcar, o fornecimento vai começar com as linhas de snacks BerryBites proteicos de framboesa com chocolate amargo, mirtilo com chocolate amargo e morango com chocolate ao leite e açaí. “Esses produtos não têm concorrentes no mercado. O Pão de Açúcar está apostando na diferenciação”, afirma Ricardo Cotrim, CEO da BerryBites.

Fundada em maio do ano passado, a BerryBites iniciou sua atuação comercializando um snack de fruta congelada coberta com chocolate análogo ao doce argentino Franuí, que havia então viralizado nas redes sociais. A busca por diferenciação, no entanto, está presente desde o início da empresa.

O primeiro item de gôndola, além de um snack de framboesa coberto com chocolate, a BerryBites disponibilizava um análogo sem açúcar adicionado, com coberturas de chocolate amargo e ao leite e opção de mirtilo no recheio, todos atributos até então inéditos na categoria inaugurada no Brasil pelo doce argentino.

Mais tarde vieram as linhas proteicas com diferentes opções de fruta no recheio e formulação com proteína do soro do leite (whey) com até 20 gramas de proteína a cada 100 gramas de snack, mirando o público fitness e a crescente preocupação das pessoas com a maior ingestão de proteínas.

No mês passado, a empresa lançou ovos de Páscoa com coberturas de chocolate e pistache vendidos congelados nos mesmos freezers dos snacks de frutas, numa estratégia incomum que lhe permitiu iniciar atuação nas categorias Páscoa, quase sem espaços para novos entrantes, além das grandes marcas.

A estratégia de Cotrim é seguir com a inserção da BerryBites em novas categorias de alimentos. “Nosso produto tinha que ser diferenciado em qualidade como condição para que se consolidasse”, defende.

