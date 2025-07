Cresce a participação dos ativos do consórcio no PIB

O crescimento do Sistema de Consórcios nos últimos anos, atualmente com mais de 11,73 milhões de participantes ativos, reflete a confiança do brasileiro na modalidade como item importante do planejamento de suas finanças pessoais, seja para realizar sonhos de consumo ou formar e ampliar patrimônios.

A consequência do avanço do mecanismo como forma de autofinanciamento resulta no natural aumento de produção de bens e serviços no país, envolvendo os diversos elos da cadeia produtiva, cuja somatória é medida pelo Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB).

Com a divulgação do PIB de 2024, que alcançou R$ 11,7 trilhões, observou-se que a participação dos R$ 719,0 bilhões dos ativos administrados no Sistema de Consórcios, no ano passado, atingiu 6,1%, crescendo 1,4 ponto percentual sobre 2023.

O economista da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), Luiz Antonio Barbagallo ressalta que “nos R$ 11,7 trilhões, somados no ano passado, foram considerados os preços correntes sem retirar quaisquer efeitos da inflação sobre os valores dos produtos e serviços”.

Barbagallo explica que “no caso do consórcio, isto não diminui a importância dos ativos administrados pelo segmento, pois eles também são calculados pelo valor atual do bem, ou seja, são corrigidos e estão nas mesmas bases de preços, preservando-se a relação".

A formação dos ativos consiste na soma dos valores devidos pelos consorciados mais aqueles recebidos ainda disponíveis para a aquisição de bens. Trata-se de montantes que se transformarão em produtos e serviços. “É preciso frisar que até chegar ao fim do ciclo produtivo e o bem ou serviço a ser adquirido pelo consumidor final, há todo um valor agregado ao longo da cadeia", diz o economista.

O presidente-executivo da ABAC, Paulo Roberto Rossi, comenta que “o Sistema de Consórcios, ao facilitar a aquisição de bens e a contratação de serviços, impacta indiretamente toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima utilizada para a fabricação do produto, passando pelo custo de mão de obra, tecnologia agregada, eventuais pesquisas sobre novos produtos e assim por diante". E acrescenta ainda que “dos R$ 719 bilhões em ativos administrados contabilizados em dezembro de 2024, R$ 100,58 bilhões já estavam disponibilizados nos grupos aos consorciados contemplados e a contemplar para aquisição de bens ou serviços".

Analisando a evolução da presença dos ativos administrados no PIB, nas duas últimas décadas, nota-se crescimento permanente do indicador. Desde 2005, quando a relação era de 2,3% (R$ 50 bilhões sobre R$ 2,171 trilhões), houve crescimento de 165,2% ao chegar em 6,1% de participação (R$ 719,0 bilhões sobre R$ 11,7 trilhões) em 2024.

Patrimônio Líquido cresce 8,6%

Em 2024, o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) do Sistema de Consórcios atingiu R$ 20,92 bilhões, 8,6% maior que os R$ 19,27 bilhões alcançados em 2023, indicando a viabilidade do negócio e a solidez do Sistema.

Consórcio contribui para o desenvolvimento da economia nacional

Ao prestar importante contribuição à economia nacional como autofinanciamento para a aquisição de bens e contratação de serviços, o consórcio tem ampla participação em vários setores econômicos.

Enquanto no agronegócio, por exemplo, gera facilidades para a renovação ou ampliação de máquinas e equipamentos, no transporte rodoviário de carga acontece o mesmo com os caminhões e implementos. A situação também se repete nos veículos leves e nas motocicletas, tanto para uso familiar como para o profissional.

A modalidade também facilita ainda a aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de escritório, como computadores. No setor de serviços, onde há uma ampla diversificação de aplicações, o consórcio está presente principalmente nas áreas de pequenas reformas, saúde, educação ou mesmo turismo. No mercado imobiliário, o segmento propicia a aquisição de todo tipo de imóvel.

Além dos bens já tradicionais, há outras linhas nas quais é possível a utilização do consórcio. São as placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica, material genético, aeronaves, embarcações, maquinários diversos, serviços variados, drones, entre outros.

O PIB é a totalização de todos os bens e serviços finais, produzidos no país durante um ano. “Atente-se que o termo "finais" é importante, pois indica que todas as vendas ou serviços realizados ao longo da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final foram computados, sem duplicação de contagem", detalha Barbagallo.

A palavra "Interno" no PIB corresponde a todas as ações comerciais realizadas em qualquer localidade do país. Portanto, referem-se às atividades desenvolvidas por empresas nacionais e multinacionais, independentemente do país de origem do produtor. Por outro lado, o termo "Bruto" significa que não é levada em conta a depreciação no seu cálculo.

“Entendemos que, cada vez mais, o Sistema de Consórcios amplia e consolida sua participação na economia, a partir do maior conhecimento da educação financeira", conclui Rossi.

Website: http://www.abac.org.br