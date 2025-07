Amil amplia parceria com a Defensoria Pública do RJ

Segundo o Anuário da Justiça Brasil, cuja 19ª edição foi lançada no dia 11 de junho, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), só em 2024 houve 39 milhões de novos processos abertos no país. E cada juiz no Brasil analisou, em média, mais de 2.300 processos no ano passado – perto de nove por dia útil. O levantamento também indica que o Judiciário proferiu 44 milhões de decisões ao longo de 2024 e deixa clara a necessidade de se buscar alternativas à judicialização, como muitas empresas e instituições têm feito.

Como a Amil e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), que para buscar resolver de forma extrajudicial demandas que poderiam ser levadas aos tribunais e, também, agilizar o cumprimento de decisões liminares, lançaram uma iniciativa inédita no setor de saúde: a criação de um canal exclusivo de WhatsApp que permitirá, 24 horas por dia, a comunicação direta entre a Ouvidoria da operadora, os 103 postos de atendimento presencial da DPRJ e os 10 postos do Plantão Judiciário. O Termo de Cooperação Técnica que ampliou a parceria iniciada em 2015 entre a Amil e o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da DPRJ foi assinado nesta quinta-feira (3/7).

Mais de 40 colaboradores da Amil, das áreas de Ouvidoria, Atendimento, Jurídica e Médica, atuarão na equipe, que atenderá em qualquer hora do dia, inclusive em fins de semana e feriados. Esse grupo de pessoas passou por treinamentos sobre o papel da Defensoria Pública e a importância social dessa iniciativa e seu impacto direto na vida dos clientes; os fluxos de atendimento, para garantir que o canal funcione de forma ágil e segura desde o primeiro dia; e de alinhamento de linguagem e comunicação, para assegurar que todos falem com consistência e como um único time.

“Essa iniciativa reforça o compromisso da Amil com o respeito ao consumidor e a busca por soluções justas e eficazes. Mais do que contribuir para a redução da judicialização, queremos garantir que os clientes, especialmente os mais vulneráveis, tenham sua demanda acolhida e resolvida com agilidade e empatia”, afirma a vice-presidente de Clientes do Grupo Amil, Juliana Pereira.

“Estamos falando de uma forma mais célere, eficiente e humanizada de resolver conflitos que muitas vezes envolvem situações de urgência. É uma vitória para o consumidor, que ganha em acesso à justiça e em dignidade”, destaca a coordenadora do Nudecon, Luciana Telles da Cunha.

