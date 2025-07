Cirurgia de Frontoplastia reajusta a linha capilar

A busca por harmonia facial tem levado cada vez mais pessoas a considerar a realização de procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos. De acordo com o último relatório da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), foram realizadas, no Brasil, mais de 800 mil cirurgias de face e cabeça em 2023.

Dentre as opções cirúrgicas disponíveis atualmente que tratam de harmonizar a expressão e melhorar a proporção entre os traços faciais, a frontoplastia atua com o objetivo principal de reduzir rugas, reposicionar as sobrancelhas e rejuvenescer a parte superior do rosto. O procedimento cirúrgico reduz a altura da testa e reposiciona a linha capilar, atuando no terço superior da face.

Segundo o médico Dr. Vinicius Cruz, especialista em cirurgias faciais, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre o que é e como é realizada a frontoplastia. “Além disso, é comum surgirem dúvidas sobre como a técnica funciona e para quem é indicada. O procedimento é feito sob anestesia geral, com uma incisão camuflada na linha capilar. O couro cabeludo é então reposicionado, e o excesso de pele é removido, resultando em uma testa mais baixa”, detalha o médico.

Segundo o Dr. Vinicius Cruz, os resultados da cirurgia são consolidados e permanentes “Em alguns casos, o procedimento inclui remodelação óssea para suavizar protuberâncias ou é combinado com outros ajustes, como elevação da sobrancelha ou feminização facial”, afirma.

Perfil do paciente e cuidados pós-cirúrgicos

De acordo com o Dr. Vinicius Cruz, a frontoplastia pode ser procurada por qualquer pessoa que se incomode com o tamanho e formato da testa. No entanto, é uma questão emocional para muitas pessoas, que sofreram bullying na infância e adolescência devido a aparência da testa.



“Às vezes, esses pacientes nunca fizeram um penteado, como rabo-de-cavalo, por vergonha ou insegurança. E não há restrição de gênero ou idade, qualquer um que já tenha passado pelo início da puberdade pode fazer a frontoplastia, principalmente por quem sofre com questões emocionais relacionadas ao tamanho da testa”, ressalta o cirurgião.

Cuidados pós-operatórios

Segundo o Dr. Vinicius Cruz, os cuidados pós-operatórios da frontoplastia incluem:

Lavagem diária do cabelo com shampoo neutro por 10 dias;

Evitar sol, praia e piscina por 30 dias, usando faixa protetora se necessário;

Manter alimentação balanceada, antes e depois do procedimento, para favorecer a cicatrização.

A frontoplastia pode ser associada a outros procedimentos, como rinoplastia ou mentoplastia, para resultados mais harmoniosos. “É uma cirurgia que vai além da estética, podendo impactar positivamente a autoestima”, conclui Dr. Vinicius Cruz.

O Dr. Vinicius Cruz (CRM 57767-MG, RQE Nº: 37623) é formado em otorrinolaringologia pela Santa Casa de Belo Horizonte, onde também concluiu seu fellowship em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O cirurgião atua como preceptor da especialização em otorrinolaringologia no Instituto de Otorrino de BH, participando da formação de novos especialistas.

Dr. Vinicius Cruz complementou sua formação com fellowships internacionais pela Perface Academy e Rhinoface Academy, com foco em cirurgia facial estética de alta complexidade.

Para mais informações, basta acessar: https://drviniciuscruz.com/