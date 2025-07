Pinta Mundi Tintas promove imersão “Pintor Profissional”

A Pinta Mundi Tintas, rede varejista e franqueadora de lojas de tintas e acessórios para pintura, realizou a primeira edição da Imersão Pintor Profissional. O evento contou com a presença de mais de 100 pintores em São Paulo (SP) no dia 7 de junho.

Entre os objetivos do evento, estavam promover a qualificação técnica, troca de experiências e fortalecimento de laços com quem está na linha de frente da área. Com uma programação composta por palestras gratuitas, a Pinta Mundi Tintas buscou unir conteúdo técnico, demonstrações práticas e momentos de integração.

A imersão, realizada com apoio da empresa Sherwin Williams, incluiu treinamentos com especialistas, apresentação de novas tecnologias em tintas, dinâmicas voltadas à produtividade e vendas.

“Criamos um espaço exclusivo de formação, troca e reconhecimento para pintores, profissionais que, muitas vezes, são negligenciados pelo mercado, mas que exercem um papel central na decisão de compra e na qualidade da entrega. A ideia surgiu internamente, a partir de conversas com nossa rede de franqueados, que manifestaram o desejo de capacitação contínua aliada a experiências práticas”, explica Nassim Katri, fundador da Pinta Mundi Tintas.

Na visão de Katri, o pintor é o maior “embaixador” da empresa. Isso porque o profissional influencia a escolha da marca, orienta o cliente na loja e entrega, com seu trabalho, a qualidade prometida. Portanto, estreitar essa relação é reconhecer sua importância estratégica e fortalecer a confiança mútua.

Ele defende a capacitação contínua como uma das formas mais eficazes de elevar o padrão do setor. “O evento proporcionou acesso direto a novos produtos, técnicas atualizadas e boas práticas que, em muitos casos, não chegam até o profissional da ponta. Ao disseminar conhecimento, queremos contribuir para um mercado mais preparado, competitivo e valorizado”, ressalta.

A Pinta Mundi Tintas também enxerga a imersão como um exemplo de marketing de relacionamento caminhando lado a lado com as estratégias de vendas. Ao sair da comunicação digital e investir no olho no olho, a marca busca criar conexão emocional e fidelizar, explica Carol Saraiva, gerente de marketing da empresa.

“Eventos como esse transformam a relação com o cliente de transacional para emocional. O pintor se sente parte da marca, percebe que é ouvido, respeitado e valorizado. Isso gera lealdade, preferência e, principalmente, recomendação — que é o ativo mais poderoso no nosso segmento. O pintor atualizado leva conhecimento ao cliente final e agrega valor ao produto, o que impacta diretamente nas vendas”, diz Saraiva.

A Imersão Pintor Profissional marcou o começo de um calendário de iniciativas voltadas à valorização e qualificação do pintor, revela Katri. “Acreditamos que investir nesse público é investir diretamente na qualidade da entrega, na reputação da marca e na experiência do consumidor. Nosso objetivo é ir além da venda de tintas, queremos estar junto com quem transforma paredes todos os dias”, conclui o fundador da Pinta Mundi Tintas.

