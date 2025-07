Febracis promove workshop estratégico com Emerson Doblas

A Febracis anuncia o workshop Gestão Eficaz, no Rio de Janeiro, que será ministrado por Emerson Doblas, diretor e franqueado da unidade que fica no Riocentro.

Especialista em gestão, liderança, inteligência emocional, finanças e investimentos, Emerson explica que o objetivo do workshop é conscientizar os empreendedores sobre a importância de uma boa gestão, utilizando ferramentas validadas, indicadores e conceitos técnicos que podem contribuir para o aumento da performance das empresas.

Realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e em parceria com o Sebrae, um estudo mostrou que cerca de 79% das empresas lidam com dificuldades na gestão que acabam impactando negativamente seu crescimento. Entre os principais obstáculos estão a forte concorrência (23%), a escassez de recursos para novos investimentos (22%), os desafios para atrair novos clientes (19%) e a insuficiência de capital de giro (19%).

“O empresário brasileiro começa a empreender sem conhecer sobre como realizar a gestão. Esse workshop é para educar, treinar e ensinar o básico”, reafirma o especialista.

De acordo com Emerson, a estrutura do Gestão Eficaz se baseia em quatro pilares principais:

Estruturação de times e contratação assertiva;





Gestão de pessoas, cultura organizacional, liderança e rotinas de trabalho;





Definição de metas e gestão por indicadores;





Mapeamento e estruturação de processos.

O especialista também destaca que o conhecimento da Febracis, especialmente no que se refere à inteligência emocional e à gestão de performance, está incorporado ao workshop por meio da conscientização sobre a profissionalização da gestão, da abordagem de conceitos técnicos, da aplicação prática de ferramentas durante as aulas, do networking entre empresários e das dinâmicas em sala.

Para ele, atualmente há diversos problemas e desafios de gestão nas empresas brasileiras. “Há falhas na contratação, pois muitas empresas não sabem como estruturar seus times. Além disso, há problemas de liderança, com empresários que não conseguem liderar de forma eficaz nem extrair o melhor de suas equipes, o que acaba gerando colaboradores improdutivos e insatisfeitos”, detalha.

Ainda segundo o especialista, outros pontos críticos enfrentados pelas empresas incluem a ausência de uma cultura organizacional forte e orientada para resultados, a falta de metas claras e bem definidas, a inexistência de indicadores que mostrem a situação atual do negócio, além da ausência de processos estruturados e do desconhecimento sobre como criá-los e organizá-los adequadamente.

O workshop é realizado com objetivo de preencher uma lacuna no segmento empresarial nacional, fornecendo conhecimento especializado para líderes e empresários que desejam estruturar sua gestão com base em inteligência emocional e uma cultura de alta performance.

A primeira edição do workshop Gestão Eficaz acontecerá no dia 12 de julho no Riocentro (RJ) e as inscrições estão disponíveis pelo site: https://febracisriodejaneiro.com.br/gestao-eficaz/

No mês seguinte, o evento segue para a Região dos Lagos, com edições marcadas para 9 de agosto, em Macaé, e 16 de agosto, em Cabo Frio. As inscrições para essas cidades estão disponíveis no link: https://febracisriodejaneiro.com.br/gestao-eficaz-regiao-dos-lagos/