Transplante de fios longos transforma sobrancelhas

As sobrancelhas desempenham um papel significativo na estrutura facial e na expressão. Em humanos, as sobrancelhas e os cílios servem a propósitos multifacetados, que vão desde a proteção do olho até a expressão emocional. A perda de pelos, seja por fatores genéticos, excesso de depilação, condições médicas ou traumas, pode ser uma preocupação para muitos indivíduos. Para abordar essa questão, o transplante capilar Follicular Unit Extraction (FUE) de fios longos para sobrancelhas é uma opção considerada.

"A técnica de transplante capilar para sobrancelhas não é nova, mas a abordagem FUE com fios longos tem sido adotada", explica a Dra. Anike Brilhante, cirurgiã plástica no Rio de Janeiro. Historicamente, os folículos eram transplantados com fios de menor comprimento, o que podia dificultar a visualização imediata do resultado do design. "Com os fios longos, é possível ter uma percepção visual mais imediata do provável resultado estético da sobrancelha, permitindo um ajuste mais preciso do desenho no momento da cirurgia", complementa a cirurgiã.

A técnica FUE envolve a extração individual de unidades foliculares (que podem conter um, dois ou três fios) da área doadora — tipicamente a região posterior da cabeça — e seu posterior implante na área receptora, neste caso, as sobrancelhas. A vantagem de utilizar fios longos neste procedimento reside na capacidade de observar e potencialmente refinar o desenho da nova sobrancelha em tempo real, ajustando a direção, o ângulo e a densidade dos pelos para um resultado que busca a naturalidade.

A Dra. Anike Brilhante detalha as fases do transplante de sobrancelhas com FUE de fios longos:



- Planejamento e desenho: "Esta etapa é fundamental", ressalta a Dra. Anike. "É um processo colaborativo com o paciente para definir o formato da sobrancelha, considerando as características faciais e as expectativas. O desenho é feito com atenção aos detalhes".



- Anestesia local: as áreas doadoras (geralmente a nuca) e receptora (as sobrancelhas) são anestesiadas localmente para o conforto do paciente.



- Extração das unidades foliculares: unidades foliculares são extraídas individualmente da área doadora utilizando instrumentos microcirúrgicos. A manipulação de fios longos requer cuidado para não danificar o folículo. "Busca-se selecionar fios finos e, se possível, com curvatura que se aproxime da dos pelos da sobrancelha para um resultado mais harmonioso", explica a cirurgiã.



- Implante: as unidades foliculares são então implantadas na área das sobrancelhas, seguindo o desenho pré-estabelecido. A Dra. Anike destaca a importância da angulação e direção do implante. "Cada fio é inserido com o ângulo e a direção de crescimento naturais dos pelos da sobrancelha para promover a naturalidade do resultado".

Indicações para o procedimento

De acordo com a Dra. Anike, o transplante capilar FUE de fios longos para sobrancelhas pode ser considerado por:



- Indivíduos com falhas ou ausência de pelos nas sobrancelhas, seja por fatores genéticos, depilação, envelhecimento ou condições médicas;



- Pacientes com cicatrizes nas sobrancelhas que afetam o crescimento dos pelos;



- Pessoas que desejam aumentar a densidade ou remodelar as sobrancelhas;



- Aqueles que buscam uma solução de longo prazo para a restauração dos pelos das sobrancelhas.

Cuidados pós-operatórios e expectativa de resultados

A recuperação de um transplante de sobrancelhas é geralmente descrita como um processo tranquilo. Pequenas crostas podem aparecer nas áreas de implante e tendem a desaparecer em alguns dias. A Dra. Anike Brilhante ressalta que é importante seguir algumas orientações:



- Evitar molhar a área diretamente nas primeiras 24 a 48 horas;



- Evitar tocar ou manipular as sobrancelhas;



- Restringir a exposição solar direta e atividades físicas intensas por um período;



- Utilizar produtos tópicos conforme prescrição médica.

"Os fios transplantados costumam cair nas primeiras semanas, o que é uma parte esperada do processo", informa a Dra. Anike. "Em seguida, eles voltam a crescer permanentemente a partir do terceiro ou quarto mês, com o resultado final podendo ser observado em aproximadamente 12 a 18 meses". A cirurgiã aponta que, como os fios são provenientes da região do couro cabeludo, eles continuarão a crescer e podem necessitar de aparos periódicos.

Para a Dra. Anike Brilhante, o transplante capilar FUE de fios longos para sobrancelhas é um procedimento que busca restaurar a densidade e o formato das sobrancelhas. Com a atuação de profissionais qualificados e a aplicação de técnicas avançadas como o FUE de fios longos, a busca por sobrancelhas mais preenchidas e com aspecto natural pode ser alcançada.

