João Pessoa desponta no turismo e tem boom imobiliário

Nos últimos anos, João Pessoa deixou de ser um destino discreto para despontar como uma das cidades mais promissoras do turismo brasileiro. É o que reflete a mais recente lista global da plataforma de viagens Booking.com de tendências para 2025.

Segundo a historiadora, professora e consultora imobiliária Nina Quirino, a capital paraibana não tem apenas conquistado os viajantes em busca de praias paradisíacas e tranquilidade, como também chamou atenção de investidores e novos moradores, impulsionando um verdadeiro boom urbano e econômico. “Esse movimento é resultado de um conjunto de fatores que vão muito além da beleza natural. João Pessoa soube alinhar sua vocação turística com uma visão estratégica de desenvolvimento. O que vemos agora é o reflexo de anos de amadurecimento e planejamento, algo que algumas outras capitais nordestinas já tinham iniciado”, destaca.

Cidade atrai turistas do Brasil e do mundo

João Pessoa conquistou o 3º lugar na lista de destinos mais promissores do mundo da Booking.com para 2025, atrás apenas de Sanya (China) e Trieste (Itália). Um feito que coloca a cidade em evidência diante do turismo internacional.

“Estar no top 3 dessa lista mostra como João Pessoa tem potencial para entregar uma boa experiência de viagem com um custo mais acessível do que muitas cidades tradicionalmente turísticas”, avalia Nina Quirino.

Crescimento populacional e valorização imobiliária

O Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que João Pessoa foi a capital que mais cresceu entre as 20 mais populosas do Brasil, com um aumento de 15,3% em 12 anos. Entre os novos moradores estão profissionais que migraram para o home office e aposentados em busca de tranquilidade.

Essa movimentação impulsionou também o mercado imobiliário. Em 2024, João Pessoa liderou entre as capitais com maior valorização, segundo o índice FipeZap. “Hoje, há uma corrida por imóveis com vista para o mar, condomínios planejados e empreendimentos de alto padrão, mas ainda assim com preços mais atrativos do que outras capitais do litoral”, afirma a especialista.

Sustentabilidade e planejamento urbano

Projetos como o Polo Turístico do Cabo Branco e o Parque da Cidade, uma área de 250 mil m² de zona verde, reforçam o compromisso da capital com o crescimento sustentável. Ao mesmo tempo, investimentos públicos em mobilidade, como novas vias e um sistema de BRS, buscam minimizar os efeitos colaterais do avanço urbano.

“Ao contrário de outras cidades que cresceram de forma desordenada, João Pessoa parece ter aprendido com as dificuldades dos vizinhos. Há uma tentativa clara de manter o equilíbrio entre expansão e preservação”, comenta Nina.

Mas esse crescimento veloz cobra seu preço. Por isso, a historiadora alerta ser essencial que o poder público continue investindo em infraestrutura e políticas sociais. “Tão importante quanto crescer, é preservar a beleza da cidade e manter a qualidade de vida dos moradores”, pontua Nina.

A especialista ainda ressalta que o turismo é só a porta de entrada. “Muitos que chegam por curiosidade acabam ficando pela qualidade de vida”, conclui.

Website: https://www.instagram.com/eusouninaquirino?igsh=bzk3ZWk5YXhoaDB2