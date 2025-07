Grupo Skill é certificado com a norma ISO 56001 de inovação

O Grupo Skill obteve a certificação ISO 56001, norma internacional que define os requisitos para a estruturação de um Sistema de Gestão da Inovação (SGI). A certificação é reconhecida globalmente por estabelecer critérios rigorosos de estrutura, cultura e práticas que promovem a inovação sistemática dentro das organizações.

Com mais de 45 anos de atuação no setor, o Grupo Skill opera no desenvolvimento de softwares fiscais e financeiros, além de prestar serviços contábeis e de consultoria empresarial. Segundo a diretoria de inovação, a certificação reflete o compromisso com processos sistematizados para a geração de valor e adaptação a novos desafios.



“Inovar não é apenas criar algo novo. É ter processos que favoreçam a geração contínua de valor para nossos clientes, parceiros e sociedade. A ISO 56001 nos dá a confiança de que estamos no caminho certo e preparados para os desafios do futuro”, afirma a diretora de inovação, Andressa Moraes.

A ISO 56001 é a primeira norma internacional que define os requisitos para um Sistema de Gestão da Inovação (SGI). Desenvolvida pela International Organization for Standardization (ISO), a certificação oferece às empresas um modelo sólido para transformar ideias em resultados práticos, impulsionando competitividade e crescimento de longo prazo.

A empresa considera que a conquista representa um passo relevante no fortalecimento de sua estrutura de governança e no aprimoramento contínuo de práticas voltadas à inovação.

Website: https://gruposkill.com.br/