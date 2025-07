Belo Horizonte sedia WCM’25 no Ano das Cooperativas da ONU

A Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas - ONU declarou 2025 como Ano Internacional das Cooperativas. Com o objetivo de celebrar essa conquista e fomentar os debates em relação ao desenvolvimento do segmento, o World Coop Management 2025 - WCM’25 reunirá, entre os dias 22 e 23 de setembro, em Belo Horizonte, lideranças mundiais do cooperativismo, como Ariel Guarco, presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Andrew Allimadi, coordenador de Questões Cooperativas na ONU e Tânia Zanella, Superintendente do Sistema OCB Nacional.

A proposta é discutir temas como gestão, estratégia, inovação, com foco em inteligência artificial no setor. Para Luiz Branco, CEO do WCM “O Ano Internacional das Cooperativas representa uma oportunidade histórica para posicionar o cooperativismo no centro das grandes transformações econômicas, sociais e ambientais do nosso tempo.”

Ano Internacional das Cooperativas e contexto global

A aprovação pela ONU do ano de 2025 como Ano Internacional das Cooperativas reconhece o papel das cooperativas na promoção do desenvolvimento econômico e social. Na decisão, é destacado que as cooperativas contribuem para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como combater a pobreza e promover a inclusão social em escala global. De acordo com Andrew Allimadi – coordenador de Questões Cooperativas na ONU, “este é um momento de celebrar as conquistas do movimento cooperativo e enfatizar a importância da colaboração para enfrentar desafios globais. Juntos, poderemos construir um futuro melhor e mais sustentável, no qual as cooperativas desempenham um papel central para o desenvolvimento social e econômico”.

Reconhecimento global e expansão no Brasil

A decisão das Nações Unidas de reconhecer 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas destaca a relevância do modelo para o desenvolvimento sustentável. Segundo Allimadi, o objetivo é valorizar a capacidade das cooperativas em promover inclusão social e gerar impacto econômico positivo.

No Brasil, os números reforçam essa percepção. De acordo com o AnuárioCoop 2024, o país contabiliza mais de 23 milhões de cooperados, o equivalente a cerca de 11,5% da população. O setor movimentou R$692 bilhões em 2023, com ativos que superam 1 trilhão reais. Além disso, é responsável por mais de meio milhão de empregos diretos, com atuação em destaque em áreas como agricultura, crédito, saúde, transporte e consumo.

Inovação e inteligência artificial no WCM’25

Um dos destaques do WCM’25 será a discussão sobre o uso da inteligência artificial no cooperativismo. O especialista Tony Ventura, apontado entre os principais nomes globais da área, vai abordar como a IA pode ser aplicada na gestão e na melhoria de serviços para cooperados. Para Luiz Branco, “a realização do WCM’25, neste momento, é estratégica, porque, mais do que promover encontros, temos a missão de criar experiências que traduzem os valores cooperativistas, como colaboração, equidade, inovação e impacto coletivo.

Palcos simultâneos

A programação do WCM’25 será distribuída em quatro palcos simultâneos. O principal deles, o Palco Mundo, receberá as conferências centrais e contará com uma apresentação musical de encerramento com o cantor Toquinho.

Além dele, o evento terá o RHCoop Conference, com debates voltados à gestão de pessoas e aos desafios de liderar equipes no contexto cooperativo; o CoopTech Summit, que trará discussões sobre tecnologia e inovação aplicadas ao setor; e o Palco 360º, destinado às marcas apoiadoras, com ativações, conteúdos institucionais, entrevistas e trocas de experiências entre empresas e o público.

A proposta dos múltiplos palcos é permitir uma programação mais dinâmica e segmentada, ampliando as possibilidades de participação conforme os interesses dos visitantes.

“O World Coop Management tem uma trajetória comprovada de uma década e, desta vez, nos propõe abordar temas fundamentais para serem adotados no Ano Internacional das Cooperativas,” afirma Ariel Guarco.

O encontro reafirma o que foi apontado pela ONU: que o modelo cooperativo, solidário e inclusivo, é estratégico para a construção de um mundo mais justo e sustentável.

Para saber mais sobre o evento e se inscrever, basta acessar o site oficial: https://wcm.coop/WCM25/.

