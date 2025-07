Apoio estratégico das marcas impulsiona revendedores no Brasil

Expandir a presença de uma empresa em diferentes regiões do país exige mais que bons produtos. Planejamento, padronização e uma rede de parceiros bem estruturada e engajada estão entre os principais ingredientes para uma receita de sucesso nacional. Para enfrentar esse desafio, muitas marcas investem em modelos como os de contratos de exclusividade com revendedores, que permitem crescimento escalável e com identidade alinhada.

Uma iniciativa complementar é o desenvolvimento de programas de incentivo e recompensas direcionados aos parceiros de negócios. De acordo com indicadores de mercado divulgados pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), os programas de recompensas faturaram, em 2024, R$ 21,9 bilhões, um crescimento de 17,6% em relação ao ano anterior.

Segundo o levantamento, a soma (acúmulo) de pontos e milhas emitidos chegou a 920,6 bilhões no ano passado, um aumento de 16,5% em relação a 2023. Já os resgates (troca de pontos e milhas por produtos e serviços) foram 803,5 bilhões, um crescimento de 18,3%. Na avaliação do presidente da ABEMF, Martin Holdschmidt, além de atrair consumidores, o setor “está chamando a atenção de empresas para o poder das ações de relacionamento e retenção de clientes”.

“Apoiar os revendedores de combustíveis, por exemplo, envolve entender diretamente as necessidades e, principalmente, incentivá-los a crescer. Assim, a companhia cresce junto”, afirma Diego Pires, diretor de Marketing da distribuidora de combustíveis ALE, que, desde 2012, mantém uma plataforma de incentivo e gestão direcionada aos postos da rede: o Clube ALE. Atualmente, cerca de 1.500 empresários e 7 mil colaboradores dos postos podem ter acesso à plataforma.

O diretor da companhia explica que o Clube ALE é uma das principais estratégias de relacionamento com o revendedor, “bem como uma importante ferramenta para os empresários realizarem o acompanhamento da performance dos postos”. As revendas da rede acessam mensalmente a ferramenta, onde é possível rastrear os pedidos de produtos e conferir os resultados de premiações, como “O Melhor Posto do Mês”.

Um atrativo do Clube ALE é a conquista de Reales, moeda própria do programa, que pode ser trocada por cerca de 800 mil opções de prêmios disponíveis no portal. Em 2024, a ALE destinou investimentos de cerca de R$ 3 milhões à plataforma B2B (business-to-business) e distribuiu 196 milhões de Reales.

Além disso, os cursos da Academia Corporativa, responsável pela área de capacitação da companhia, estão disponíveis na plataforma, o que permite aos revendedores se capacitarem quando e onde quiserem. É possível também acompanhar o desempenho da revenda por meio dos relatórios gerenciais disponíveis no portal. “É gratificante ver o impacto da ferramenta, que traz importantes retornos para as nossas revendas, bem como o engajamento e a dedicação de todos a partir desse importante incentivo para a equipe”, declara Diego Pires.

