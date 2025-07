ISDA e Ant International lideram novo relatório do setor sobre uso de passivos bancários tokenizados para liquidação de FX e pagamentos internacionais com o Project Guardian

A International Swaps and Derivatives Association (ISDA) e a Ant International lideraram o grupo setorial de FX do Project Guardian para desenvolver um novo relatório sobre a implementação de passivos bancários tokenizados e registro distribuído em pagamentos internacionais e liquidação de câmbio estrangeiro (FX).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250702381233/pt/

Report on Use of Tokenised Bank Liabilities for Transaction Banking by ISDA and Ant International, under the Monetary Authority of Singapore's (MAS) Project Guardian

O relatório conjunto foi elaborado no âmbito do Project Guardian, da Monetary Authority of Singapore (MAS), uma colaboração global entre formuladores de políticas e players importantes do setor para aumentar a liquidez e a eficiência dos mercados financeiros por meio da tokenização de ativos. A ISDA e a Ant International são membros do grupo setorial e lideram o grupo de trabalho de FX para desenvolver especificações de dados de FX, estruturas de gerenciamento de risco e documentação relacionada a FX. Outros colaboradores do relatório incluem BNY, HSBC, OCBC e a divisão global de câmbio da Global Financial Markets Association.

O relatório, disponível no site da MAS, conta com a expertise tecnológica e a experiência em pagamentos de FX dos parceiros, além de diversas parcerias no setor para propor princípios sobre o uso de passivos bancários tokenizados e registros distribuídos em serviços de transações bancárias. Isso inclui:

Princípios para estruturação de passivos bancários tokenizados com o objetivo de padronizar práticas do setor e permitir interoperabilidade; Principais riscos e ações de mitigação para pagamentos baseados em registros distribuídos; e Casos de uso que demonstram aplicações reais de registros distribuídos e pagamentos tokenizados em transações bancárias.

Como participante do Project Guardian, a Ant International também utilizou sua plataforma Whale baseada em blockchain para desenvolver um caso de uso de gestão de tesouraria global para compensação e liquidação multimoeda em tempo real.

Superando os desafios atuais dos pagamentos internacionais por meio da tokenização

Riscos e custos relacionados a FX continuam sendo um grande obstáculo em pagamentos entre diferentes mercados e moedas, principalmente para empresas da economia digital. Além das janelas de liquidação limitadas, essas empresas também enfrentam atrasos por fuso horário e a existência de diferentes plataformas e ativos de liquidação. Isso resulta em liquidações mais lentas e tarifas mais altas, com um gasto estimado de US$ 120 bilhões (S$ 154,2 bilhões) por ano em taxas de transações internacionais.1

Por outro lado, os casos de uso do grupo setorial demonstram que passivos bancários tokenizados e registros distribuídos podem tornar os pagamentos internacionais mais rápidos, seguros e eficientes. Com a interoperabilidade entre as soluções bancárias, os pagamentos podem ser realizados 24 horas por dia, com liquidação de FX em tempo real. O tempo de liquidação de pagamento também é reduzido para minutos ou até segundos, proporcionando uma experiência de pagamento mais fluida para empresas e seus clientes.

No entanto, é necessário que haja uma estrutura setorial universalmente aceita para que a adoção em todo o setor aconteça, o que poderia reduzir os custos das transações internacionais em 12,5%, economizando mais de US$ 50 bilhões (S$ 64,2 bilhões) para as empresas até 2030.2

A ISDA e a Ant International, junto com o grupo setorial do Project Guardian, continuarão expandindo as aplicações de registros distribuídos e passivos bancários tokenizados, desenvolvendo mais casos de uso para a economia digital. Isso inclui a integração com sistemas bancários existentes e o suporte a outros ativos digitais, para que empresas grandes e pequenas possam se beneficiar dessa tecnologia inovadora.

Scott O’Malia, CEO da ISDA, afirmou: "a tokenização tem o potencial de revolucionar os pagamentos internacionais e as liquidações de FX, aumentando significativamente a eficiência e reduzindo custos e riscos. Nosso trabalho com a MAS e com o grupo setorial destacou a importância fundamental de padrões comuns e documentações setoriais para garantir o uso seguro e eficiente dos passivos bancários tokenizados, e isso continuará sendo uma prioridade para a ISDAàmedida que avançamos no desenvolvimento do potencial da tokenização".

Kelvin Li, gerente geral de tecnologia de plataformas da Ant International, disse: "é uma honra contribuir para a adoção da tokenização no setor em parceria com a ISDA, sob a liderança do Project Guardian. Desde 2019, a Ant International utiliza depósitos tokenizados para facilitar pagamentos de atacado e atividades de tesouraria. Atualmente, mais de um terço das nossas transações já ocorre em blockchain. Além de pagamentos internacionais mais rápidos, baratos e seguros, os programas de tokenização têm utilizado tecnologia para viabilizar taxas de FX mais competitivas e liquidação de FX mais rápida para os clientes. Seguiremos aprimorando nossa plataforma Whale para atender empresas de todos os tamanhos com as tecnologias mais avançadas de registro distribuído, como depósitos tokenizados e stablecoins".

Segundo Kenneth Gay, diretor de FinTech da MAS: "o uso de passivos bancários tokenizados representa um marco na evolução dos pagamentos internacionais e das liquidações de FX. Apoiados por infraestruturas de registros distribuídos, os passivos bancários tokenizados permitem liquidações em tempo real, 24 horas por dia, entre países, além de otimizar a gestão de liquidez em transações bancárias. Juntos com os membros do Project Guardian, seguimos comprometidos em tornar os mercados financeiros globais mais eficientes".

Sobre a ISDA

Desde 1985, a ISDA atua para tornar os mercados globais de derivativos mais seguros e eficientes. Atualmente, a ISDA conta com mais de 1.000 instituições associadas em 76 países. Seus membros incluem uma ampla gama de participantes do mercado de derivativos, como empresas, gestoras de investimentos, entidades governamentais e supranacionais, seguradoras, empresas dos setores de energia e commodities, além de bancos internacionais e regionais. Além dos participantes do mercado, os membros também incluem componentes fundamentais da infraestrutura do mercado de derivativos, como bolsas, intermediários, câmaras de compensação e repositórios, bem como escritórios de advocacia, empresas de contabilidade e outros prestadores de serviço. Mais informações sobre a ISDA e suas atividades estão disponíveis no site da Associação: www.isda.org. Siga-nos no LinkedIn e no YouTube.

Sobre a Ant International

Com sede em Singapura e forte atuação na Ásia, Europa, Oriente Médio e América Latina, a Ant International é uma fornecedora líder global em soluções de pagamentos digitais, digitalização e tecnologia financeira. Por meio da colaboração entre os setores público e privado, nossa plataforma techfin unificada apoia instituições financeiras e comerciantes de todos os portes a alcançarem um crescimento inclusivo, oferecendo um portfólio completo de soluções avançadas de pagamentos e serviços financeiros digitais. Para saber mais, acesse: https://www.ant-intl.com/

_________________________________

1 Unlocking $120 billion value in cross-border payments. (2021) (Liberando um potencial de US$ 120 bilhões nos pagamentos internacionais) https://www.jpmorgan.com/kinexys/documents/mCBDCs-Unlocking-120-billion-value-in-cross-border-payments.pdf

2Better, faster, cheaper: Multibank tokenisation networks could transform cross-border payments (2024) (Melhor, mais rápido e mais barato: redes multibanco de tokenização podem transformar os pagamentos internacionais)https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-predictions/2025/bank-tokenization-global-payments.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250702381233/pt/

Contato com a mídia

ISDA

Christopher Faimali

ISDA London

+44 20 3808 9736

CFaimali@isda.org

Nikki Lu

ISDA Hong Kong

+852 2200 5901

nlu@isda.org

Ant International

Kahmun Leong

kahmun.leong@ant-intl.com