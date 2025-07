Biosseguridade na indústria garante consumo de frango seguro

A Boehringer Ingelheim, farmacêutica com atuação na produção de medicamentos para humanos e animais, aproveita a celebração do Dia Nacional das Zoonoses, em 6 de julho, para promover ações de conscientização em diversas frentes da saúde animal sobre a importância do combate às zoonoses, doenças que podem ser transmitidas entre humanos e animais. Do ponto de vista dos animais de produção, especificamente na avicultura, a companhia reforça a importância da biosseguridade dentro das granjas, como prática essencial para a garantia de uma proteína saudável ao consumidor.

A biosseguridade, compreendida como o conjunto de medidas de manejo para prevenir a introdução e disseminação de agentes infecciosos em plantéis, é uma prática utilizada para mitigar riscos de doenças, reduzir perdas econômicas para os produtores e assegurar o bem-estar animal e humano. Doenças como as salmoneloses, por exemplo, são casos de zoonoses e representam ameaças que podem ter impactos na produção, saúde e no comércio.

"Existe um amplo leque de ações ligadas à biosseguridade dentro das granjas, que vão desde as precauções iniciais na aquisição do pintinho até as permissões de acesso concedidos aos visitantes e colaboradores que adentram o local. A biossegurança é fundamental e deve ser prioridade dentro do ambiente rural", complementa Abilio Alessandri, diretor da unidade de negócios de Aves e Suínos da Boehringer Ingelheim.

Principais práticas dentro da biosseguridade em granjas

Cuidados na aquisição dos pintinhos: esses animais devem ser obtidos de incubatórios registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e precisam ser vacinados contra a doença de Marek, e transportados até a granja em veículos higienizados e com temperatura e umidade controladas;





esses animais devem ser obtidos de incubatórios registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e precisam ser vacinados contra a doença de Marek, e transportados até a granja em veículos higienizados e com temperatura e umidade controladas; Isolamento dos ingressantes: a granja deve ser isolada por cercas, impedindo o acesso de animais e pessoas não autorizadas ao local. Para higienização dos veículos que necessitem ingressar na granja (ex: caminhão de pintinhos e de ração), é importante fazer a instalação do arco de desinfecção na entrada da granja, garantindo a limpeza dos veículos que entrarem no ambiente;





a granja deve ser isolada por cercas, impedindo o acesso de animais e pessoas não autorizadas ao local. Para higienização dos veículos que necessitem ingressar na granja (ex: caminhão de pintinhos e de ração), é importante fazer a instalação do arco de desinfecção na entrada da granja, garantindo a limpeza dos veículos que entrarem no ambiente; Higiene da equipe: tão importante quanto as precauções com a chegada do público externo, é fundamental garantir que os trabalhadores da granja também cumpram todos os requisitos e recomendações de sanidade necessários, já que estarão em contato direto com os animais. Práticas simples podem fazer toda a diferença na rotina dos trabalhadores, como instalar um pedilúvio na entrada da granja, que auxilia na desinfecção dos calçados, além da lavagem de mãos com água e sabão e álcool em gel;





tão importante quanto as precauções com a chegada do público externo, é fundamental garantir que os trabalhadores da granja também cumpram todos os requisitos e recomendações de sanidade necessários, já que estarão em contato direto com os animais. Práticas simples podem fazer toda a diferença na rotina dos trabalhadores, como instalar um pedilúvio na entrada da granja, que auxilia na desinfecção dos calçados, além da lavagem de mãos com água e sabão e álcool em gel; Estrutura adequada: é fundamental que a granja esteja equipada com bebedouros e comedouros de qualidade e que eles sejam limpos e abastecidos. Toda a estrutura da granja também deve ser limpa regularmente.



"O Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo e o maior exportador, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, de garantir que o alimento chegue à mesa do consumidor com a maior qualidade possível", reforça Alessandri.

Para a Boehringer Ingelheim, a biosseguridade representa mais que uma medida preventiva, sendo um investimento contínuo na qualidade da proteína consumida pelas famílias. Segundo a empresa, isso garante que com a saúde comece muito antes do alimento chegar ao prato, com benefícios para produtores, consumidores e a saúde global.

