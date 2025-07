KENKO investe em armazenagem especializada para atender à RDC 938 da Anvisa

A KENKO nasceu com foco em soluções logísticas dedicadas ao setor farmacêutico, oferecendo armazenagem e distribuição de medicamentos, produtos para saúde e insumos em conformidade com a RDC nº 938, de 14 de novembro de 2024, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A norma dispõe sobre as Boas Práticas de Armazenagem e Certificação de Boas Práticas de Armazenagem de bens e produtos sujeitos à vigilância sanitária em armazéns alfandegados, reforçando a necessidade de controle rigoroso em todas as etapas da cadeia logística.

Para atender às exigências da nova regulamentação, a KENKO estruturou sua operação com foco total na conformidade sanitária. A empresa investiu em climatização com monitoramento ambiental contínuo, controle de acesso físico, sistemas de gestão validados e uma equipe treinada segundo os padrões definidos pela Anvisa.

“A RDC 938 representa uma evolução importante na logística farmacêutica. Nosso compromisso é garantir que os medicamentos cheguem aos pacientes com segurança e qualidade, respeitando cada etapa do armazenamento e transporte”, afirma Sheyla Pinhata, farmacêutica responsável pela operação.

A KENKO também atua como parceira regulatória de seus clientes, oferecendo suporte técnico, consultoria para adequação às normas vigentes, auditorias internas e planos personalizados de conformidade. O objetivo é atender laboratórios, distribuidores e operadores logísticos que buscam excelência no cumprimento das obrigações sanitárias.

