Jejum intermitente orientado promove saúde e equilíbrio

Nos últimos anos, o jejum intermitente tem ganhado destaque como uma estratégia alimentar com potencial para promover emagrecimento, controle glicêmico e bem-estar metabólico. Ao contrário do que muitos pensam, o jejum não é uma dieta propriamente dita, mas uma forma de organizar os períodos de alimentação e de abstinência calórica ao longo do dia.

Embora pareça uma tendência moderna, o jejum é uma prática milenar presente em contextos religiosos, culturais e, mais recentemente, investigada cientificamente por seus possíveis efeitos terapêuticos.



O jejum intermitente funciona por meio de protocolos que estabelecem janelas específicas de alimentação. Os mais comuns são o 16:8, com 16 horas de jejum e 8 horas para se alimentar; o 18:6; e o jejum completo de 24 horas feito uma ou duas vezes por semana. Durante o período de jejum, não se consome calorias, apenas água, café sem açúcar ou chá sem adoçantes.

Estudos recentes indicam que essa estratégia pode oferecer diversos benefícios. Entre os mais relevantes estão a redução da gordura corporal, melhora da sensibilidade à insulina, controle da glicemia e diminuição de marcadores inflamatórios. O jejum também pode estimular a autofagia, um processo de renovação celular, e promover mais clareza mental em algumas pessoas.

Segundo a médica Dra. Juliana Trova (CRM 208737/SP), a prática pode ser muito eficaz, desde que personalizada: “O jejum intermitente ajuda a reduzir o excesso calórico sem exigir dietas extremamente restritivas. Mas precisa respeitar o ritmo biológico de cada pessoa”.



Apesar dos benefícios potenciais, o jejum não é indicado para todos. Pessoas com histórico de transtornos alimentares, gestantes, lactantes, diabéticos em uso de insulina ou indivíduos com distúrbios hormonais devem evitar essa prática sem avaliação médica.



“Fazer jejum sem orientação pode levar a hipoglicemia, perda de massa magra e desregulação hormonal. É fundamental uma avaliação médica e nutricional antes de iniciar”, analisa a Dra. Juliana Trova.



Outro ponto essencial é entender que o que se consome nas janelas de alimentação importa tanto quanto o jejum em si. Ingerir alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares ou pobres em nutrientes pode anular os possíveis efeitos positivos da estratégia.

A combinação entre jejum intermitente, alimentação anti-inflamatória, prática de atividade física e sono regulado é o que realmente traz resultados consistentes e sustentáveis à saúde.

Além dos benefícios metabólicos, muitos pacientes relatam uma melhora significativa na relação com a comida. Isso inclui menor compulsão alimentar, mais clareza sobre sinais de fome e saciedade e uma sensação de controle maior sobre a rotina alimentar. Nesse sentido, o jejum também pode funcionar como uma ferramenta de educação e reconexão com o corpo, desde que feito com responsabilidade.

