Evento no MIS celebra os povos originários em lançamento de livro e série

Na última quinta-feira (26/06), o Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, ficou repleto de admiradores da fotografia, defensores da causa indígena e entusiastas da cultura brasileira para o lançamento do livro “Os Últimos Filhos da Floresta” e da série documental “Aventura Fotográfica Yanomami”, ambos assinados pelo fotógrafo e documentarista Ricardo Martins.

Com a presença de um público expressivo e engajado, o evento gratuito começou com uma sessão de autógrafos e a exibição de algumas das imagens mais impactantes da expedição.

Depois, aconteceu a exibição inédita do documentário mostrando todos os bastidores da expedição, seguida de uma conversa entre o autor e convidados, que compartilharam os bastidores e os desafios da jornada à aldeia Hemare Pi Wei, na Terra Yanomami.

A Canon do Brasil foi uma das apoiadoras da iniciativa e participou ativamente da experiência, por meio da impressão das fotografias exibidas no local.

O projeto, que envolveu uma profunda imersão de Ricardo Martins na cultura Yanomami, tem também um viés social: 100% da renda obtida com a venda das obras em FineArt será destinada à construção de uma escola Yanomami na Aldeia Hemare Piwei, local onde este projeto foi realizado.



"Após atingirmos o valor necessário para a construção, 50% da receita continuará sendo revertida para causas indígenas. Essa foi uma demanda feita pelas próprias lideranças indígenas, com o objetivo de fortalecer a cultura local e preparar as novas gerações para os desafios do futuro", afirmou Martins.

O livro está disponível para compra nas principais livrarias do país e no site oficial do autor: www.ricardomartins.org

Website: https://ricardomartins.org/