Cetrel apresenta soluções em dados ambientais no evento do Pacto Global da ONU

A Cetrel participou da 2ª Reunião Trimestral de 2025 da Plataforma de Ação pelo Clima do Pacto Global da ONU – Rede Brasil. O evento, que ocorreu no formato híbrido no escritório do C6 Bank em São Paulo, dia 13 de junho, teve como tema central "Conectando tecnologias e negócios em prol da agenda climática" e reuniu empresas e especialistas para discutir o papel da tecnologia no combate à crise climática e na integração da Agenda Climática nas estratégias organizacionais. O foco da reunião foi nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima; e 7 - Energia limpa e acessível, com o objetivo de mobilizar as empresas para ações mais efetivas e ambiciosas em relação à crise climática. A participação da Cetrel sublinha seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, trazendo uma perspectiva prática sobre a aplicação de tecnologias na gestão ambiental.

Inovação em gestão de dados ambientais

Calvin Stefan Iost, gerente do Setor de Soluções em Tecnologia e Inovação da Cetrel, detalhou a relevância da participação da empresa no evento. “O convite reflete o reconhecimento à trajetória da Cetrel em inovação, gestão de dados e inteligência artificial para meio ambiente. Essa iniciativa do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, reúne empresas e especialistas para discutir como tecnologias e negócios podem impulsionar a agenda climática. Em meio a esse cenário, a Cetrel foi convidada a compartilhar sua visão sobre os impactos da inteligência artificial no meio ambiente, destacando prós e contras sob a ótica dos usuários finais”, informa.

Segundo ele, a abordagem da Cetrel foi pautada na perspectiva de quem aplica tecnologias no dia a dia da gestão ambiental, destacando o papel crítico dos usuários finais na definição de rumos éticos e sustentáveis para a inovação. “Ao integrar transformação digital, gestão de dados e inteligência artificial em seus processos, a Cetrel tem promovido eficiência, rastreabilidade e decisões mais assertivas na área ambiental. Portanto, a participação no evento reforça o compromisso da Cetrel com o uso responsável da tecnologia, mostrando que mercados formados por usuários conscientes são fundamentais para orientar soluções que conciliem inovação e sustentabilidade”, explica Iost.

De acordo com ele, a participação da Cetrel contribui ao trazer a visão prática de uma empresa que aplica tecnologias para execução de serviços ambientais de ponta em cases ambientais reais, em escala industrial. Ao compartilhar experiências concretas com dados, inteligência artificial e inovação sustentável, a Cetrel ajuda a traduzir conceitos em ações viáveis, replicáveis e mensuráveis. “No contexto da Plataforma de Ação pelo Clima, essa contribuição fortalece a conexão entre compromissos climáticos e soluções técnicas, promovendo uma agenda mais eficaz, orientada por evidências e alinhada à realidade dos setores produtivos brasileiros”, observa Iost.

Práticas ESG

No que tange à crescente demanda por práticas ESG, Iost enfatiza que a Cetrel vê as parcerias como fundamentais para enfrentar os desafios complexos da agenda climática. “A colaboração com empresas, startups e instituições de pesquisa potencializa a criação de soluções inovadoras, ao unir expertise técnica, agilidade e capacidade de escala. No contexto ESG, essas alianças ampliam o impacto das ações, aceleram a adoção de tecnologias sustentáveis e promovem aprendizado mútuo”, avalia. Ele completa que, na concepção da Cetrel, inovação com propósito se constrói em rede – conectando conhecimento, dados e valores em prol de uma transição ambiental justa e efetiva.

Olhando para o futuro, Calvin Iost destaca que a Cetrel continuará investindo em tecnologias que ampliem a eficiência e a inteligência da gestão ambiental. Um destaque atual é o projeto APRimorAI, em desenvolvimento na Diretoria Administrativa e Financeira, que integra automação de processos robotizáveis com inteligência artificial para otimizar fluxos internos. A iniciativa visa não apenas ganhos de eficiência, mas também maior rastreabilidade, transparência e agilidade – atributos essenciais para fortalecer compromissos ESG.

Para Iost, projetos como esse refletem a visão da Cetrel de que inovação tecnológica é um vetor decisivo para uma transição ambiental efetiva e mensurável. Além disso, a companhia tem direcionado esforços para fortalecer a resiliência hídrica como estratégia de adaptação às mudanças climáticas. Por meio de soluções de gestão integrada de recursos hídricos e tecnologias de reúso industrial, a empresa apoia seus clientes na redução de riscos relacionados à escassez, à variabilidade climática e à segurança hídrica. “Essa atuação reforça o papel da Cetrel como agente ativo na construção de uma infraestrutura ambiental mais robusta e adaptável às novas condições climáticas do país”, conclui.

Website: https://www.cetrel.com.br