AESabesp e FIA Business School firmam parceria pela excelência do saneamento

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) acaba de firmar o primeiro convênio da atual gestão, reafirmando seu compromisso com a valorização e o desenvolvimento profissional de seus associados. A parceria foi celebrada com a Fundação Instituto de Administração (FIA Business School), uma das instituições de ensino mais reconhecidas do país nas áreas de administração, negócios e gestão empresarial.

Pelo acordo, os associados da AESabesp, seus dependentes, diretores e funcionários terão acesso a descontos que variam de 10% a 30% em cursos oferecidos pela FIA, incluindo graduação, MBAs, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu e cursos de curta duração.

Este convênio representa um marco importante para a AESabesp, pois é o primeiro firmado nesta gestão e reforça o compromisso da instituição com a qualificação dos profissionais ligados ao saneamento. Reynaldo Young Ribeiro, coordenador técnico da AESabesp, destaca o potencial transformador dessa iniciativa: “Uma parceria entre a AESabesp e a FIA/USP pode ser extremamente benéfica para o desenvolvimento técnico e a atualização dos associados, especialmente diante dos desafios atuais do setor de saneamento, tais como, cursos de especialização e MBA focados em gestão e inovação, além de programas de educação continuada para atualização permanente”.

Desenvolvimento e inovação para o setor de saneamento

As expectativas de ambas as instituições para essa colaboração são promissoras e visam um impacto duradouro. Roberto Sbragia sintetiza os objetivos da FIA: “Nossas principais expectativas com essa colaboração incluem em promover o desenvolvimento; estreitar a relação acadêmica–mercado; facilitar o acesso à educação executiva de qualidade; e construir uma comunidade de aprendizado e inovação”.

Para Reynaldo Young, essa parceria estratégica entre a AESabesp e a FIA/USP reforça o compromisso com a valorização e o desenvolvimento profissional contínuo dos associados. “O objetivo é impulsionar a qualificação dos profissionais ligados ao saneamento e contribuir para o avanço de um setor fundamental para a sociedade brasileira”, conclui.

O presidente da AESabesp, Agostinho Geraldes, ressalta o momento de oportunidades do setor e a importância de iniciativas como esta. “Acreditamos e apostamos na capacitação e qualificação dos profissionais e empresas como sustentação à universalização do saneamento no Brasil”.

