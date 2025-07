Copa do Mundo 2026: qual visto solicitar para entrar nos EUA

Os Estados Unidos irão receber a maioria das partidas da Copa do Mundo de Futebol de 2026, a primeira a ser realizada em três países simultaneamente ? Canadá e México também sediarão jogos. Além das passagens de avião, reservas em hotéis e ingressos, os torcedores precisam obter o visto de turista.

O visto mais adequado para brasileiros que desejam acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos é o B1B2, destinado a atividades de turismo, lazer, tratamento médico e participação em eventos culturais e esportivos, como é o caso dos jogos. A afirmação é de Ana Maria Santana, diretora geral das Empresas Schultz, que inclui a Schultz Vistos, assessoria especializada em documentação para viagem.

“Com a alta demanda esperada para os meses que antecedem a Copa do Mundo, os agendamentos tendem a ficar escassos e com datas muito distantes. O ideal é iniciar o processo com pelo menos 12 meses de antecedência. Isso garante tempo hábil para eventuais reagendamentos, complementação de documentos ou até reanálise, caso o visto seja negado na primeira tentativa”, orienta Santana.

Ela chama atenção também para a regra de isenção de entrevista de renovação do visto, que vale apenas para quem teve autorização expirada há menos de 12 meses — um prazo mais restritivo do que o anterior, que era de 48 meses. Ou seja, quem teve o visto vencido há mais de um ano precisará passar novamente por entrevista presencial, diz a diretora.

Diante da enorme quantidade de solicitações, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo pretende reforçar o número de funcionários responsáveis pela concessão de vistos, segundo informações da Agence France-Presse (AFP) noticiadas pelo UOL.

Visto negado

Mesmo com documentos corretos, o visto pode ser negado por falta de vínculos sólidos com o Brasil, suspeitas de intenção migratória, inconsistências nas informações prestadas ou insegurança do solicitante durante a entrevista, explica Santana.

Isso ocorre porque o consulado analisa o perfil do candidato como um todo ? e não apenas os documentos ? para garantir que ele retornará ao seu país de origem após a viagem. “É importante ressaltar que o visto B-2 não permite atividades remuneradas nem estudos longos, apenas visitas temporárias”, ressalta a profissional.

Segundo Santana, países com histórico de conflitos, alto índice migratório ou questões sanitárias podem enfrentar maior rigor no processo de visto e controle na entrada. Por isso, é essencial que o viajante esteja com tudo em ordem, incluindo passagem de retorno e reservas comprovadas.

“Até o momento, não há confirmação oficial de um sistema equivalente ao Fan ID nos Estados Unidos [documento normalmente adotado em Copas do Mundo para facilitar a entrada de visitantes]. A possibilidade de uma credencial especial para torcedores ainda está em estudo, mas a recomendação principal é garantir o visto tradicional, pois ele continuará sendo obrigatório para a entrada legal nos Estados Unidos”, pontua Santana.

A Copa do Mundo de 2026 vai de 11 de junho a 19 de julho, sendo a primeira edição com 48 seleções participantes. Das 16 cidades-sede, 11 estão nos Estados Unidos, como Miami, Los Angeles, Filadélfia e Boston.

