Ferramenta gratuita mede potencial de venda da empresa

Para muitos donos de pequenas e médias empresas, decidir vender o negócio é só o primeiro passo de um processo cheio de incertezas. Uma das dúvidas mais comuns é saber se, de fato, o negócio tem mercado e quais ajustes seriam necessários para atrair compradores. Foi de olho nesse público que a BuyCo, empresa de valuation (avaliação de negócios), M&A (fusões e aquisições) para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e estruturação de capital via dívida, lançou uma ferramenta gratuita, “Raio-X da Empresa Vendável”, que avalia o chamado “grau de vendabilidade” de uma empresa.

O diagnóstico funciona como uma etapa inicial para quem pretende colocar a empresa no mercado. A partir de um questionário on-line, com preenchimento que leva menos de 15 minutos, o empreendedor recebe um relatório com os principais pontos que podem influenciar a atratividade da empresa, como estrutura financeira, nível de governança, dependência dos sócios e capacidade comercial.

Segundo Rafaela Rossi, cofundadora e CBO da BuyCo, o objetivo é apoiar empresários que ainda não sabem por onde começar — seja na hora de vender, captar recursos ou reestruturar dívidas. “Muitos só percebem os gargalos que desvalorizam a empresa quando já estão em negociação. Com esse diagnóstico antecipado, é possível se preparar melhor e conquistar mais segurança nas tratativas”.

A novidade chega em um momento de aquecimento do mercado de fusões e aquisições no Brasil. De acordo com o portal Fusões & Aquisições, o número de transações subiu 16% em janeiro de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. Somente no ano passado, o país liderou o volume de operações na América Latina, com 1.674 transações e alta de 10% no valor movimentado.



“Apesar do crescimento das oportunidades no mercado de M&A para PMEs, ainda existem barreiras importantes que impedem que muitas empresas estejam preparadas para as negociações”, destaca Eric Darioli, COO da BuyCo. “Problemas como desorganização contábil, alta dependência dos sócios e falta de planejamento estratégico são desafios frequentes que dificultam a conclusão dos negócios e afastam investidores que buscam ativos de pequeno e médio porte”.

No Brasil, as pequenas e médias empresas representam 99% dos negócios e são responsáveis por cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e mais de 50% dos empregos formais, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Carta Capital. Em 2024, foram abertas mais de 4,1 milhões de novas empresas, um crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior.

Além da ferramenta gratuita, a BuyCo também oferece serviços para empresas que buscam se preparar para crescer, captar recursos ou realizar uma venda. Entre os serviços estão o valuation formal, assessoria para M&A e estruturação de operações de dívida.

Importância da preparação: dados sobre mortalidade de empresas no Brasil

Além dos desafios na venda, a mortalidade das empresas brasileiras reforça a necessidade de planejamento e avaliação constante. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que cerca de 60% das pequenas e médias empresas encerram suas atividades antes de completarem cinco anos de funcionamento. Essa alta taxa de mortalidade está ligada a fatores como falta de organização financeira, gestão precária e ausência de estratégias claras para crescimento ou sucessão.

“Nesse contexto, ferramentas como o “Raio-X da Empresa Vendável” ganham ainda mais relevância, pois ajudam o empresário a identificar pontos críticos antes que esses problemas comprometam o futuro do negócio — seja para preparar uma venda bem-sucedida ou para fortalecer a empresa e evitar seu fechamento prematuro", complementa Rafaela Rossi.

Empresários interessados podem acessar a ferramenta gratuitamente pelo link: https://raiox.buyco.com.br/?utm_source=dino

Website: https://raiox.buyco.com.br/?utm_source=dino