Financeira do Santander marca presença no Festival Interlagos 2025

A Financeira do Santander, em crédito para veículos no Brasil, participou da 5ª edição do Festival Interlagos com um estande de 600 metros quadrados que reuniu experiências imersivas, ofertas e ativações interativas para o público. Como banco oficial de financiamento de veículos do evento, a sua presença no festival de experiências automotivas do mundo reforçou a sua posição no setor e seu ecossistema de soluções para compra e venda de veículos.

Durante os quatro dias de evento, que aconteceu de 12 a 15 de junho no Autódromo de Interlagos (SP), o público participou de uma série de atividades no espaço da Financeira do Santander. Entre as atrações estava o simulador de Fórmula 1, autorama com prêmios para os vencedores, personalização de ecobags, distribuição de picolés premiados e test-drives com veículos das marcas Volvo, BYD e Omoda.

Além das experiências, o estande da marca trouxe cupons com taxas diferenciadas e condições exclusivas de financiamento, com descontos de até 15% a.m. para contratos fechados durante o evento. As ativações contaram com a parceria da WebMotors e da Santander Auto, na prática, como funciona o ecossistema completo de compra, venda e financiamento de veículos oferecido pelo Santander.

“O Festival Interlagos é uma vitrine estratégica para demonstrarmos, de forma integrada, como conseguimos oferecer uma jornada completa para nossos clientes, desde a escolha do veículo até a oferta de crédito e soluções de seguro”, afirma Cezar Janikian, diretor da Financeira do Santander.

Website: https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/