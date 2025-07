The House of Suntory desembarca no Rio de Janeiro

Após sucesso em São Paulo, a terceira edição do The House of Suntory Experience chega ao Rio de Janeiro com as Hibiki e Roku Listening Sessions — experiências sensoriais que conectam música, coquetelaria, gastronomia e a filosofia japonesa do omotenashi. Inspirado nos tradicionais listening bars do Japão, o projeto propõe um mergulho na relação entre som e sabor, combinando trilhas selecionadas com drinques exclusivos. A proposta é explorar como diferentes frequências sonoras influenciam a percepção gustativa, em sessões intimistas e multissensoriais.

A edição carioca acontece no restaurante Elena Horto, com duas experiências distintas:

Roku Listening Sessions – Gin Roku e música eletrônica japonesa (17/06 e 02/07)

Hibiki Listening Sessions – Whisky Hibiki e jazz japonês (25/06 e 09/07)

A coquetelaria é assinada por Alex Mesquita, a curadoria musical é de Camilo Rocha e a hospitalidade japonesa é conduzida por Yasmin Yonashiro. O menu harmonizado tem criação do chef Itamar Araújo.

Com datas previstas também para Brasília, o projeto da Suntory Global Spirits reafirma seu compromisso com experiências sofisticadas que celebram os rituais e a sensibilidade da cultura japonesa.

Local: Elena Horto | Rua Pacheco Leão, 758 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Horário: Das 20h às 22h (início às 20h30)

Créditos de imagem: Rubens Kato | @kato78

Ingressos:

https://www.ingresse.com/the-house-of-suntory-experience-roku-listening-sessions-rj

https://www.ingresse.com/the-house-of-suntory-experience-hibiki-listening-sessions-rj

Website: https://www.instagram.com/thehouseofsuntory_experience