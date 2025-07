Cetrel leva inteligência de dados ambientais à FITABES 2025

Na edição 2025 da Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental (FITABES), realizada em Brasília entre os dias 25 e 28 de maio, a Cetrel apresentou como a análise avançada de dados vem impulsionando o saneamento do futuro. Utilizando inteligência artificial (IA), ciência de dados e Internet das Coisas (IoT), a empresa demonstrou soluções que aumentam a eficiência no tratamento de efluentes e no monitoramento ambiental.

“Orquestramos de ponta a ponta o ciclo de vida dos dados ambientais — da captura em campo à geração de insights acionáveis — integrando áreas técnicas, TI, órgãos reguladores e demais stakeholders em uma mesma arquitetura digital de última geração”, afirmou Calvin Iost, gerente de Soluções em Tecnologia e Inovação da Cetrel.

Desde 1978, a Cetrel constrói um dos maiores bancos de dados ambientais do Brasil, com mais de 100 milhões de registros sobre solo, água, ar, oceanos, resíduos e efluentes. Esse acervo alimenta modelos analíticos que geram insights rápidos para decisões operacionais e de segurança ambiental.

Durante a feira, a empresa apresentou seus principais produtos e plataformas, como:

BI Ambiental: dashboards dinâmicos para transformar dados em decisões ágeis;

Mapas Web Interativos: visualização geoespacial para monitoramento ambiental;

Gêmeos Digitais Ambientais: réplicas virtuais que simulam cenários e otimizam operações;

Integrações IoT: sensores conectados para telemetria contínua;

IA Preditiva: modelos que antecipam falhas com até 15 dias de antecedência, reduzindo riscos e custos.

“Desde a incorporação da DAC (Distribuidora de Água Camaçari), em 2013, esse ecossistema passou a abranger toda a cadeia hídrica — da captação à gestão de efluentes, emergências, resíduos e áreas contaminadas — e se adapta a diferentes polos industriais em todo o Brasil", afirma Iost.

A participação da empresa também se destacou no Congresso ABES, realizado paralelamente à feira. Na ocasião, foi apresentado o artigo “O Papel do Data Partner no Gerenciamento de Dados para Monitoramento Ambiental”, que destacou o papel do Data Partner como elo estratégico entre fontes de dados, equipes técnicas, TI e órgãos reguladores. “A abordagem garante qualidade, governança e inteligência contínua, acelerando a transformação digital do setor”, explica o gerente.

Como Data Partner, a Cetrel oferece uma abordagem integrada, apoiada em tecnologias de ponta, como:

EDMS (Environmental Data Management System): gestão integrada de dados ambientais;

GIS (Geographic Information System): mapas e análises espaciais avançadas;

IoT: telemetria e automação de processos ambientais;

RPA: automação de processos repetitivos com robôs;

IA local e em nuvem (LLMs): modelos analíticos escaláveis e de alto desempenho;

Cibersegurança: arquitetura robusta com monitoramento contínuo;

LIMS (Laboratory Information Management System): controle de amostras e ensaios laboratoriais.

“Dos protótipos de validação ao gerenciamento integral de dados (digitalização histórica e atual, bases estruturadas e painéis compartilhados), as soluções permitem decisões mais proativas e seguras”, conclui.

Website: https://www.cetrel.com.br