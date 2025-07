Tuvis atua em 35 países e reforça compliance na comunicação

Com o crescimento do uso de mensagens instantâneas no ambiente corporativo, empresas enfrentam o desafio de manter a comunicação segura, rastreável e em conformidade com regulações. A Tuvis, empresa israelense-brasileira presente em 35 países, vem para sanar essa dor ao oferecer suporte a canais como WhatsApp, iMessage, Telegram, entre outros, com foco em registro, governança e auditoria de mensagens.

A solução desenvolvida pela Tuvis busca equilibrar a agilidade da comunicação digital com os requisitos de segurança da informação e compliance, permitindo que as empresas documentem interações e reduzam riscos regulatórios em múltiplos aplicativos de mensagem. A plataforma da empresa também conta com tecnologia própria de DLP (Data Loss Prevention), voltada à prevenção de vazamento de dados sensíveis nas trocas de mensagens corporativas.

A Tuvis possui certificação SOC2 Type 2, que comprova o compromisso da empresa com práticas rigorosas de segurança e controle de dados.

Ron Korland, CTO da Tuvis, lidera o desenvolvimento da arquitetura de segurança da plataforma. Ele destaca a importância de garantir integridade e confidencialidade dos dados em ambientes de comunicação distribuídos. “É essencial que as empresas consigam registrar e auditar todas as formas de comunicação digital, sem exceção. Nosso foco é entregar essa capacidade de forma prática e escalável”, afirma.

Deborah Wanzo, CEO e cofundadora da Tuvis, reforça que a plataforma foi desenhada para apoiar empresas que operam em contextos regulatórios diversos e precisam de soluções que assegurem rastreabilidade e controle de dados em tempo real. “A proposta da Tuvis é permitir que as mensagens do dia a dia corporativo se tornem fontes confiáveis de informação e estejam sempre em conformidade com as exigências legais”, diz.

Sobre a Tuvis

A Tuvis é uma plataforma de mensageria corporativa que viabiliza o uso seguro e rastreável de canais como WhatsApp, iMessage, Telegram, Line, entre outras. A empresa oferece funcionalidades como sincronização de mensagens, transcrição de áudio, dashboards analíticos e DLP (Data Loss Prevention) própria, apoiando organizações na gestão da comunicação digital em conformidade com normas regulatórias e políticas internas e externas de segurança e compliance.

