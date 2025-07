Startup GRTS Digital recebe R$ 3,4 milhões do Fundo GovTech

A GRTS Digital, HRTech fundada em 2019 e com foco na transformação digital da gestão de relações trabalhistas e sindicais (RTS), foi investida pelos fundos de investimento Cedro e KPTL criados para impulsionar startups que estão transformando o setor público em algo mais eficiente, transparente e conectado com a realidade dos brasileiros.

A rodada também contou com a participação da Aleve Legal Tech, o que reforça ainda mais o caráter estratégico dessa operação.

O aporte vai impulsionar a expansão da sua estrutura comercial, o aprimoramento de seu ecossistema com foco em inteligência artificial (IA), usabilidade e integrações, e o lançamento do GRTS Contábil, sua nova unidade de negócios voltada para empresas de contabilidade.

A startup é especialista no mercado de RTS e nasceu com o propósito de eliminar o trabalho manual dos gestores de RT e RH. Em 2022, lançou sua inteligência artificial 100% focada no Mundo do Trabalho, proporcionando um novo modelo de gestão digital, por meio de uma plataforma que oferece mais segurança e controle para grandes empresas.

A GRTS Digital possui uma base de dados do Brasil com mais de 440 mil instrumentos coletivos de trabalho e 14 milhões de cláusulas. Ela combina inteligências humanas e artificiais para monitorar as negociações coletivas, capturar os instrumentos e entregar análises completas em segundos. “Essa tecnologia identifica pontos de atenção e o regramento das principais obrigações, prevenindo e até eliminando a geração de passivos trabalhistas”, diz Victor Pastori, CTO da GRTS Digital.

A relevância da solução é comprovada pela sua carteira de clientes, que inclui 25 das 100 maiores empresas do país, como CPFL, Unilever, Heineken, Arcelor Mittal, Hapvida, YDUQS, Riachuelo, C&A, Burger King, McDonald’s, KPMG e Deloitte.

No último dia 25 de abril, a GRTS Digital lançou oficialmente o GRTS Contábil, sistema de gestão RTS dedicado a apoiar empresas de contabilidade, que já conta em sua carteira com clientes como a Agilize e Contabilizei. Para liderar essa nova unidade, a empresa incorporou ao seu quadro de sócios o experiente executivo Fernando Bueno, com passagens pela LG Lugar de Gente e fundador da Unico RH.

Segundo Uirá Menezes, CEO da GRTS Digital, a expectativa é alcançar um faturamento de R$ 25 milhões até 2026. O CEO destaca o forte crescimento da empresa nos últimos três anos e ressalta que os recursos da rodada de investimento serão direcionados para sustentar um crescimento saudável, mantendo os padrões de qualidade e rentabilidade da GRTS Digital. Já Priscila Oliveira Spadinger, CEO da Aleve LegalTech Ventures S/A, pontua que: "Estamos orgulhosos e alegres por celebrar um aporte de R$ 3,4 milhões, junto a GRTS Digital. Esta é a materialização de um trabalho fruto de muita dedicação, estratégia e confiança mútua. Acompanhei de perto cada etapa das intensas negociações com o fundo investidor e ver esse resultado concretizado reforça o nosso propósito e nos motiva a seguir investindo energia e inteligência na construção de um ecossistema jurídico mais inovador, sustentável e conectado".

Para alcançar esses objetivos, a GRTS Digital acredita que o reforço dos novos executivos e das equipes da Cedro, KPTL e Aleve Legal Tech será fundamental.

Website: https://grtsdigital.com.br/