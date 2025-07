LONDRES, July 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) recebeu dois dos principais prêmios do setor em 2025, reforçando sua posição de corretora confiável com o prêmio de Melhor Provedor de CFD do Online Money Awards, e de Corretora Mais Confiável e Melhor Plataforma de Negociação do World Finance Forex Awards 2025.

As premiações do EBC no World Finance Forex Awards marcam o terceiro ano consecutivo em que o Grupo foi premiado pelo órgão de premiação - uma indicação do seu desempenho sustentado tanto na execução da tecnologia quanto nas métricas de confiança do cliente. Os dois prêmios de 2025 se baseiam nos reconhecimentos anteriores do EBC em 2023 e 2024, destacando sua entrega consistente de soluções de negociação robustas nos mercados globais.

As premiações abrangem métricas de entrega de produtos e confiança, refletindo o foco operacional do EBC na qualidade da execução, inovação da plataforma e proteção do cliente em ambientes de negociação regulamentados.

“Esses prêmios confirmam a ênfase do Grupo na criação de uma infraestrutura de negociação eficiente, transparente e regulamentada”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. “Seja por meio da nossa expansão do conjunto de CFDs de ETF, aprimoramentos da plataforma ou modelo de serviço focado no cliente, continuamos focados na criação de ferramentas e experiências que ajudem os traders a agir com clareza, confiança e controle.”

Incentivo ao Crescimento com Soluções de CFD Temáticas e Táticas

O recente lançamento do EBC de mais de 100 CFDs de ETF listados nos EUA expandiu seu conjunto de produtos de vários ativos e posicionou o Grupo na vanguarda da inovação de negociação temática. Esses instrumentos oferecem aos clientes acesso alavancado e em tempo real a ETFs em um amplo espectro de narrativas globais, incluindo energia limpa, tecnologia dos EUA, ativos que rendem dividendos, renda fixa e mercados emergentes.

A oferta apresenta ETFs dos principais emissores, como Vanguard, iShares (BlackRock) e State Street Global Advisors, com as principais vantagens, incluindo taxas de gestão de fundos zero, opções de alavancagem e recursos de venda a descoberto, bem como execução em tempo real e acesso de baixo custo aos ativos listados na NYSE e na NASDAQ.

Essa expansão se alinha ao foco estratégico do EBC de fornecer ferramentas de exposição mais inteligentes - viabilizando que os traders respondam rapidamente às mudanças macro, visões de mercado de hedge ou criação de portfólios diversificados com precisão.

Inovação da Plataforma e Foco na Experiência do Cliente

Além do crescimento do produto, o EBC continua a aprimorar suas plataformas com recursos como roteamento inteligente de liquidez, expansão do suporte multilíngue e execução de latência ultrabaixa. Ferramentas proprietárias como Trading Black Box e Private Room ajudam a otimizar a agregação de preços, proteger a integridade comercial e elevar a experiência de negociação em segmentos de varejo e institucionais.

Essas atualizações contribuíram para os prêmios do EBC de Melhor Plataforma de Negociação no World Finance Forex Awards de 2025, e o de Corretora Mais Confiável que reconheceu a dedicação de longo prazo do Grupoàgovernança, proteção do cliente e criação de relacionamentos em mercados regulamentados.

Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não é aconselhamento financeiro ou de investimento. A negociação de commodities e câmbio (FX) envolve um risco significativo de perda, potencialmente excedendo seu investimento inicial. Consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de negociação ou investimento pois o EBC Financial Group e suas entidades não são responsáveis por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerada uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

