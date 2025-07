ADLOCAL, MTO e Revanesse impulsionam marketing na saúde

A digitalização de consultórios e clínicas tem ganhado força entre profissionais da saúde, impulsionada por ações cooperadas entre fornecedores e especialistas em tecnologia. Exemplo dessa movimentação é a parceria firmada entre a ADLOCAL, agência de marketing digital, a MTO Importadora e a marca Revanesse, reconhecida internacionalmente por seus preenchedores dérmicos à base de ácido hialurônico.

O projeto tem como objetivo apoiar médicos, dentistas e biomédicos que atuam com procedimentos estéticos por meio de uma estrutura de marketing cooperado. A iniciativa oferece diagnóstico da presença on-line, campanhas personalizadas e serviços exclusivos de performance digital voltados à geração de leads qualificados.

A MTO, responsável pela distribuição de grandes marcas no Brasil, passou a incluir no seu ecossistema de relacionamento com profissionais da saúde o suporte estratégico da ADLOCAL. A agência já gerou mais de R$ 100 milhões em vendas para seus clientes por meio de estratégias orientadas por dados e automação baseada em inteligência artificial (IA).

Um dos destaques recentes da parceria foi a campanha voltada ao produto Topilase, com foco na geração de contatos comerciais qualificados. Entre 1º de março e 30 de abril de 2025, foram registrados 539 leads, com um custo médio de R$ 5,84 por contato gerado.

De acordo com Filipe Ruga, CEO da ADLOCAL, o projeto vai além da entrega de mídia. “Mais do que vender, o objetivo é ajudar o profissional da saúde a crescer com estratégia digital estruturada”, afirma. A agência atua com metodologia própria e ferramentas baseadas em inteligência artificial para otimizar resultados em múltiplos canais.

As condições especiais estão disponíveis exclusivamente para profissionais que adquirem os produtos da Revanesse por meio da MTO. Os interessados podem acessar a página oficial do projeto de marketing digital para profissionais da saúde, que detalha as soluções oferecidas e critérios de elegibilidade.

A ação representa uma tendência de cooperação estratégica entre marcas e especialistas da saúde estética, com foco em qualificação digital e posicionamento competitivo no ambiente on-line. A combinação entre insumo, tecnologia e planejamento passa a ser parte da jornada de crescimento dos profissionais atendidos.

Mais informações estão disponíveis nos sites da ADLOCAL, MTO Importadora e Revanesse.

Website: http://adlocal.com.br