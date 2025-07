Grant Thornton abre inscrições para trainees

A Grant Thornton Brasil, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2025. O processo seletivo é voltado aos estudantes a partir do segundo semestre da graduação ou formados em cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia, Ciências Atuariais, Direito, Engenharias (Civil, Elétrica e outras), Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. É necessário ter, no mínimo, nível básico de inglês, e o conhecimento em espanhol é considerado um diferencial.

As vagas são para atuação em modelo híbrido, com contratação em regime CLT. Todas as oportunidades estão abertas à candidatura de pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da Grant Thornton com a diversidade e a inclusão.

O processo seletivo será conduzido majoritariamente de forma on-line. Após a inscrição na plataforma JobConvo, os candidatos participam de testes comportamentais e de um questionário de aderência às áreas de negócio da empresa. Em seguida, os aprovados passam por uma dinâmica em grupo com a equipe de People & Culture e, na etapa final, por entrevistas com as lideranças da área de interesse. A previsão é que os candidatos selecionados sejam admitidos em 15 de outubro de 2025.

Presente em 16 cidades brasileiras, a Grant Thornton Brasil conta com 18 escritórios espalhados pelo país — São Paulo (nas unidades Guararapes, Berrini e Barra Funda), Campinas, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife, Goiânia, Joinville, Londrina, Vitória, Uberlândia, Fortaleza e Ribeirão Preto. Globalmente, a companhia atua em 156 países e possui mais de 76 mil colaboradores. No Brasil, são cerca de 1.800 profissionais.

Os profissionais selecionados também terão acesso a um pacote de benefícios flexíveis, que podem ser ajustados conforme as preferências e necessidades de cada um. As inscrições podem ser realizadas até 19 de setembro de 2025. Para mais informações e acesso ao formulário de inscrição, basta acessar aqui.

Website: https://www.grantthornton.com.br/junte-se-a-nos/programa-de-trainee/