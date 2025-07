LambdaTest anuncia cooperação mais profunda com a Appium como parceria estratégica

LambdaTest, plataforma unificada de engenharia em nuvem e IA agêntica, anunciou que se tornou patrocinadora estratégica da Appium, a estrutura de código aberto mais utilizada no mundo para automação móvel. Esta cooperação visa simplificar e acelerar significativamente a automação de testes móveis, integrando os recursos da Appiumàplataforma de testes distribuídos baseada em nuvem da LambdaTest.

A LambdaTest conta com um programa ativo de código aberto que oferece acessoàinfraestrutura de testes da LambdaTest para projetos de comunidades, permitindo que os mantenedores executem conjuntos de testes abrangentes sem se preocupar com servidores ou configuração. A organização também lançou a 'LambdaTest Grants for Open Source' para dar suporteàinovação em estruturas e conjuntos de ferramentas de testes de software. Como parte do programa, a LambdaTest anunciou uma doação de US$ 250.000 para projetos de código aberto e colaboradores que desenvolvam soluções para comunidades de QA e Testes. Com esta parceria estratégica da Appium, a LambdaTest intensifica o compromisso assumido com a comunidade de código aberto.

Através desta parceria, os usuários da LambdaTest irão obter maior integração e acesso antecipado aos aprimoramentos. Como a Appium está no centro da plataforma LambdaTest, nossas contribuições irão possibilitar que a plataforma incorpore atualizações e novos recursos com mais rapidez do que nunca. Esta parceria também serve como exemplo de como plataformas comerciais e projetos de código aberto podem unir forças para impulsionar toda a comunidade tecnológica.

Ao combinar os recursos flexíveis de automação da Appium com a poderosa nuvem de dispositivos reais da LambdaTest, os usuários podem testar aplicativos nativos, híbridos e de web em hardware real, que garantem 100% de precisão. O ambiente de testes de dispositivos reais da LambdaTest capta o comportamento real dos dispositivos, o desempenho e as interações do usuário, oferecendo informações detalhadas mediante registros de aplicativos, relatórios de falhas, gravações de vídeo e dados de rede.

Desenvolvida especificamente para a automação da Appium em escala, a infraestrutura da LambdaTest suporta testes paralelos de alto desempenho, permitindo ciclos de lançamento com mais rapidez e maior cobertura de testes. As equipes podem simular várias condições de rede e modos offline para avaliar o desempenho no mundo real, enquanto os testes de geolocalização permitem a validação do comportamento dos aplicativos em mais de 170 países.

“A Appium é um pilar da automação moderna de testes móveis e temos orgulho de ser seu parceiro estratégico", disse Asad Khan, Diretor Executivo e Cofundador da LambdaTest. "Nossa plataforma capacita os testadores a executar testes da Appium mais rápidos, seguros e distribuídos a nível mundial, que transformam a engenharia de qualidade em uma vantagem competitiva."

A LambdaTest é uma plataforma de qualidade de software omnicanal nativa de IA que capacita empresas a acelerar o tempo de lançamento no mercado através da criação, orquestração e execução de testes inteligentes baseados em nuvem. Com mais de 15.000 clientes e mais de 2,3 milhões de usuários em mais de 130 países, a LambdaTest é a escolha confiável para testes de software modernos.

Testes de navegadores e aplicativos em nuvem: Permite testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 10.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais, garantindo consistência entre plataformas.

HyperExecute: Uma nuvem de orquestração e execução de testes nativa de IA que executa testes até 70% mais rápidos do que grades tradicionais, oferecendo distribuição inteligente de testes, novas tentativas automáticas, registros em tempo real e integração perfeita de CI/CD.

KaneAI: O primeiro agente de testes nativo de IA generativa do mundo, que utiliza LLMs para criar testes sem esforço, automação inteligente e execução de testes autoevolutiva. Está integrado diretamente com Jira, Slack, GitHub e outras ferramentas de DevOps.

