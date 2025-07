Baterias são decisivas para o mercado de segurança

Em um cenário de crescente digitalização e interconectividade, o setor de segurança eletrônica atravessa uma inflexão tecnológica sem precedentes. Inteligência artificial, machine learning, cibersegurança e integração de sistemas redefinem as fronteiras entre vigilância, automação e resposta operacional. Mas há um denominador comum que permanece invisível: o fornecimento de energia ininterrupta e confiável.

Segundo dados compilados pela GlobeNewswire, O mercado global de armazenamento em baterias estacionárias foi avaliado em US$?264,9 bilhões em 2024, e pode atingir US$?4,14 trilhões até 2034. Nessa conta, estão investimentos em mais presença de baterias para redundância energética em data centers, hospitais, centros de comando e redes de vigilância. “Em ambientes onde falhas não são uma opção, confiabilidade energética passa a ser pilar de continuidade não só das operações, mas de diversos negócios”, destaca Felipe Godoy, gerente de negócios corporativos e industriais da Baterias Moura.

Principais tendências

A perspectiva para o mercado de segurança eletrônica é de contínua complexidade. A Global Growth Insights relata que adoção de baterias estacionárias foi impulsionada em 25% pela expansão da “infraestrutura de segurança de cidades inteligentes” (monitoramento, telecoms e centros públicos), puxada por cidades inteligentes, segurança urbana digital e automação predial integrada.

Novos lançamentos movimentam o setor

Durante a Exposec - Feira Internacional de Tecnologia em Segurança 2025, a Moura apresentou um dos portfólios mais completos e tecnologicamente avançados do mercado - com soluções em chumbo e lítio. A marca desenvolveu produtos focados na continuidade operacional de sistemas de alarme, videomonitoramento, controle de acesso, data centers e automação predial.

Entre os destaques apresentados pela companhia estão as linhas VRLA e Nobreak. A última, chegou ao evento com inovações. Contribuindo para a estabilização da rede elétrica interna, fornece energia de reserva para equipamentos sensíveis e garante a continuidade das operações em caso de falhas ou oscilações na rede principal. A Moura Nobreak é voltada para as operações em setores como data centers, instituições financeiras, hospitais e indústrias. Ambas contam como maior tempo de backup, resistência térmica, resposta rápida e integração total com sistemas inteligentes.

Já as baterias de lítio, com maior densidade energética, vêm ganhando espaço em operações urbanas e centros de comando público-privado. Por fim, Moura Alarme é direcionada para aplicação residencial e comercial.

Website: https://www.moura.com.br/produtos/estacionarias