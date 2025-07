Portugal atrai empresários, mas enfrenta desafios no atendimento

A afinidade histórica e cultural entre Brasil e Portugal continua a gerar efeitos concretos. Em visita ao Brasil, o Primeiro?Ministro português Luís Montenegro destacou na Cimeira Luso?Brasileira as múltiplas vantagens de investir em Portugal: localização estratégica na União Europeia, ambiente seguro, qualidade de vida e ambiente de negócios dinâmico.

Mais de 550?mil brasileiros escolheram Portugal como novo lar, muitos atuando como empreendedores em setores como turismo, tecnologia, construção, imobiliário e comércio — brasileiros representavam cerca de 35,3% dos residentes estrangeiros em 2023, totalizando mais de 368?mil pessoas, segundo dados da Agência para a Integração, Migração e Asilo (AIMA). Empresários americanos também têm demonstrado interesse no país, principalmente nos segmentos de tecnologia, inovação e mercado imobiliário.

Bruno Lopes, advogado luso?brasileiro especializado em internacionalização de empresas, declarou: “Portugal é um dos destinos mais promissores para empresários brasileiros e americanos. Além da proximidade cultural, o país oferece políticas fiscais atrativas, acesso ao mercado europeu e uma sociedade aberta ao investimento estrangeiro”.

Ele também afirmou: “Uma modernização mais acelerada do atendimento público e uma redução da burocracia — especialmente nos processos de imigração e programas de incentivo como o Golden Visa — trariam ainda mais confiança aos investidores. É fundamental que os sistemas sejam mais informatizados e ágeis, para acompanhar o dinamismo que o próprio Governo incentiva”.

Com um cenário macroeconômico moderadamente favorável — com crescimento do Produto Interno Bruto(PIB) previsto em torno de 2% e excedente orçamental — Portugal tem se destacado como destino estratégico para empresários brasileiros e americanos, segundo análise da Católica Lisbon School of Business & Economics. O país figura entre os mais abertos ao investimento estrangeiro direto na Europa, ocupando a 4ª posição no índice da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico(OCDE) sobre restrições regulatórias ao Ambiente de Desenvolvimento Integrado - Integrated Development Environment (IDE) em 2023, conforme dados da AICEP Portugal Global.

Além disso, a Estratégia Digital Nacional 2025–2026, aprovada pelo Conselho de Ministros, prevê investimentos de €350 milhões para modernizar a administração pública e aumentar a competitividade empresarial, conforme divulgado pelo Compete 2030. A meta é que 90% das Pequenas e Médias Empresas(PMEs) atinjam um nível básico de digitalização até 2030, reforçando a atratividade do país no cenário internacional.

Website: https://www.instagram.com/brunolopeslaw