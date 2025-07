Guararapes apresenta relatório de sustentabilidade

Empresa na área de produção de MDF e compensados, a Guararapes apresenta o seu quarto Relatório ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês), que detalha os resultados e conquistas de 2024. No ano em que também comemorou quatro décadas de atuação, a empresa atingiu 87% das metas ESG estipuladas para o período. O percentual reflete a evolução significativa no desempenho das iniciativas socioambientais e de governança da companhia e supera o índice mínimo estabelecido de 80%.

Entre os principais avanços do período, destaca-se a consolidação da nova linha de produção de MDF em Caçador (SC), inaugurada em 2023 e que praticamente dobrou a capacidade produtiva da empresa. A planta incorpora tecnologias inovadoras, como o sistema de evaporação, que promove a circularidade ao receber e separar os efluentes da fabricação dos painéis, gerando vapor que é reaproveitado no próprio processo fabril. Em 2024, a utilização do sistema reduziu em 42% a geração de efluentes.

Entre os destaques no eixo de governança estão o aperfeiçoamento dos controles ambientais internos, a vinculação de metas ESG aos executivos pelo segundo ano consecutivo e a conquista da certificação ISO 45001, que certifica a conformidade com padrões internacionais de gestão de saúde e segurança ocupacional.

Além disso, a Guararapes obteve a validação, pela Environmental Product Declaration (EPD), do ciclo de vida de seus produtos de MDF e compensado e avançou na adequação de parte de seus processos à nova regulação da União Europeia sobre produtos livres de desmatamento (European Union Deforestation Regulation - EUDR), reforçando sua posição de protagonismo no setor.

Na área florestal, a empresa incorporou ferramentas de inteligência artificial para a operacionalização do inventário das florestas, controle e medição do estoque em campo e monitoramento remoto dos equipamentos de colheita, trazendo mais eficiência nos processos e reforçando a segurança operacional. Além disso, a Guararapes investiu na expansão da sua área florestal com um acréscimo de aproximadamente 3,5 mil hectares, em 2024 — a meta é manter a adição desse volume anualmente (em média), tendo em vista a sustentabilidade e a segurança no abastecimento de madeira para os próximos 42 anos.

Já no âmbito econômico-financeiro, a Guararapes registrou receita líquida de R$ 1,8 bilhão em 2024. O montante representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. O EBITDA consolidado, por sua vez, foi de R$ 422,2 milhões, com margem de 23,3%. Para 2025, a perspectiva é superar esses resultados, impulsionados pela maior estabilidade do cenário macroeconômico, especialmente no mercado doméstico.

“O desempenho reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a governança, mesmo diante de um ambiente desafiador. Seguimos avançando com uma agenda robusta, integrando as melhores práticas ao nosso negócio, que visam o desenvolvimento sustentável de longo prazo da Guararapes”, afirma Ricardo Pedroso, CEO da Guararapes.

Diversidade e inclusão

No que se refere à gestão de pessoas, a Guararapes realizou o primeiro Censo de Diversidade em todas as operações da indústria. Além de possibilitar o entendimento do perfil dos colaboradores, a iniciativa irá orientar ações internas voltadas à inclusão e equidade de gênero. Outros marcos importantes foram a ampliação da presença feminina nos cargos de liderança e operacionais, inclusive nas bases florestais.

As ações junto às comunidades onde a Guararapes atua também seguiram entre as prioridades. No total, mais de R$ 500 mil foram investidos em iniciativas de saúde, educação e esporte ao longo de 2024, além do apoio emergencial às vítimas das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul por meio da doação de insumos básicos e produtos (MDF e compensado).

O relatório destaca, ainda, o fortalecimento e reconhecimento da Guararapes no mercado. A empresa conquistou o ouro no prêmio Popai Brasil 2024 na categoria “Projetos para Design e Arquitetura de Loja”, com a Casa Guararapes Caçador, e foi destaque no Prêmio Design de Varejo 2024 do Retail Design Institute. Além disso, apresentou seus lançamentos ao mercado nos dois maiores eventos do setor: Expo Revestir 2024 e Formóbile.

Website: http://www.guararapes.com.br