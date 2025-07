Garantti marca presença no Congresso da BIB no Rio

A Garantti esteve presente, no último dia 15 de abril, do 6º Congresso da BIB, realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro – RJ. Promovido pela BIB-RIO – Bolsa de Imóveis, o evento deste ano contou com um formato híbrido (presencial e on-line) e reuniu os principais players do mercado imobiliário nacional.

Felipe Gomes, diretor comercial da Garantti, comemora a participação especial da empresa, especializada em soluções de garantia locatícia, como parceira oficial do evento. Ele destaca o estande exclusivo da Garantti, onde os representantes apresentaram suas soluções, interagiram com os participantes e demonstraram a plataforma de gestão de garantia locatícia da empresa.

“A presença da Garantii no evento reforçou seu posicionamento no mercado imobiliário e sua busca por oferecer soluções que agreguem valor e facilitem as transações no setor”, afirma o profissional.

De acordo com o especialista, a 6ª edição do congresso teve como principais destaques a Reforma Tributária e seus efeitos no mercado imobiliário, alternativas para compra e venda de imóveis e temas atuais, como o uso de Inteligência Artificial (IA).

“A verdade é que a IA não substitui quem pensa, e isso foi deixado claro nos debates: a necessidade de qualificação profissional e, principalmente, no atendimento ao cliente, que são imprescindíveis para os corretores imobiliários. Além disso, alternativas em tempos de SELIC elevada na compra e venda de imóveis, como o investimento em imóveis para aluguel, foram bastante pertinentes”, analisa o diretor comercial.

Felipe também ressalta a oportunidade de networking com grandes players do setor: “Os participantes tiveram o privilégio de interagir com os principais nomes do mercado imobiliário nacional, criando conexões valiosas e explorando novas oportunidades de negócios”, relembra.

Ainda segundo o Diretor Comercial, os temas abordados e os palestrantes presentes levantaram discussões essenciais sobre as tendências, desafios e oportunidades do setor imobiliário. “Conexões entre profissionais do mercado imobiliário são muito valiosas em eventos como o Congresso da BIB, pois geram inúmeras oportunidades! Além disso, pontos como capacitação contínua, treinamentos, workshops e palestras com especialistas do setor são excelentes para gerar negócios eficientes e seguros, ampliando as possibilidades de sucesso para cada um”, explica.

Mercado imobiliário em crescimento

De acordo com dados da terceira edição do Anuário DataZAP, plataforma de inteligência imobiliária do Grupo OLX, divulgados pelo Diário do Rio, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro registrou um crescimento de 18% no volume de lançamentos em 2024, em comparação ao ano anterior.

Ainda segundo o levantamento, foram mais de 9 mil unidades de médio e alto padrão lançadas na cidade, um aumento de 33% em relação a 2023. O número de imóveis vendidos nesse segmento também subiu 5%, totalizando 7.911 apartamentos comercializados. O mercado de luxo, por sua vez, se destacou com um crescimento de quase 50% no lançamento de unidades com valores acima de R$ 1,5 milhão.

Felipe Gomes avalia que o mercado imobiliário brasileiro tem passado por um período de ajustes, com valorização dos ativos, mas também com desafios relacionados ao custo do crédito e à conjuntura econômica. “O Rio de Janeiro, no entanto, exibe um dinamismo particular, especialmente no segmento de alto padrão e com um volume de vendas expressivo no início do ano. Para ambos, a incorporação de tecnologias e a crescente demanda por sustentabilidade moldam as novas direções do setor”, conclui.

