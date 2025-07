Rede Conceito promove experiência na CASACOR SP 2025

No último dia 24 de junho, a Rede Conceito promoveu uma experiência especial para seus profissionais e lojistas associados durante a CASACOR São Paulo 2025. A atividade integrou um dia de passeio pelas tendências de arquitetura, design e paisagismo, seguido por um encontro exclusivo de encerramento, com música ao vivo e confraternização entre os participantes.



A proposta da Rede Conceito foi proporcionar uma jornada de atualização e conexão, reunindo os profissionais em uma viagem planejada não apenas para observar o que há de novo no setor, mas também para fortalecer vínculos, estimular o networking e gerar momentos de inspiração coletiva.



“Queremos que cada experiência vivida dentro da Rede seja uma oportunidade real de crescimento. Essa visita à CASACOR é mais do que uma experiência, é um convite para que nossos associados sonhem junto com o futuro do setor”, afirmou Vivi Catelan, atual presidente da campanha Identidade.



Ao contrário de uma visita técnica tradicional, o passeio foi estruturado para que os participantes conhecessem ambientes voltados à criatividade, soluções utilizadas no setor e marcas atuantes no mercado brasileiro.



Mostra reuniu 73 ambientes e propôs reflexões sobre futuro e sustentabilidade



Realizada no Parque da Água Branca, a CASACOR São Paulo 2025 chegou à sua 38ª edição com o tema “Semear Sonhos”. A mostra reuniu 73 ambientes distribuídos em mais de 10 mil metros quadrados de área construída, ocupando parte do parque urbano com vegetação de Mata Atlântica preservada.



O tema propôs um olhar voltado à construção de futuros desejáveis por meio da integração entre natureza, cidade e inovação. Entre os destaques da edição estiveram projetos como a instalação Ninho, de Marko Brajovic, o Bosque do Silêncio, de Mauro Contesini, além dos espaços assinados por nomes consagrados da arquitetura e do design, como Marina Linhares, Léo Shehtman, João Armentano, Dado Castello Branco, Brunete Fraccaroli, entre outros.



Além da visitação, a programação da mostra incluiu rodas de conversa, palestras educativas, instalações artísticas e experiências sensoriais, reforçando o caráter multidisciplinar e cultural do evento.



Encontro de encerramento marcou o fim da jornada



Após a visita à mostra, os profissionais da Rede Conceito foram recebidos em um espaço reservado na cidade de São Paulo para um encontro de encerramento. A confraternização incluiu música ao vivo, serviço de alimentação e coquetel, promovendo um ambiente informal e acolhedor para troca de experiências, fortalecimento de vínculos e celebração da jornada vivida.



“O nosso objetivo é que os profissionais se sintam parte de algo maior, de uma comunidade que inspira, impulsiona e acolhe. Encerrar esse dia com um encontro tão vibrante reforça o nosso papel como rede que conecta pessoas e propósitos”, declarou Lola Assaf, vice-presidente da gestão atual.



A iniciativa reforça a proposta da Rede Conceito de oferecer experiências completas aos seus associados, que unem atualização profissional, lazer e integração entre profissionais do setor.



Sobre a Rede Conceito



A Rede Conceito, sediada na cidade de Santos, é uma associação que reúne lojistas, arquitetos, designers de interiores, decoradores, engenheiros e paisagistas do litoral paulista. A associação, promove ao longo do ano, eventos, viagens, congressos, encontros e ações colaborativas com foco no fortalecimento do mercado e no desenvolvimento contínuo dos seus associados.



Com foco em inovação, relacionamento e expressão criativa, a Rede atua como uma plataforma de articulação e geração de oportunidades no segmento de arquitetura e design.

Website: http://www.instagram.com/redeconceito