Europa atrai estudantes latino-americanos após restrições dos EUA

O custo de vida mensal para estudantes internacionais em Lisboa, Portugal, gira em torno de €1.000 a €1.200, considerando moradia, alimentação e transporte, de acordo com a estimativa da Universidade do Intercâmbio. Na Espanha, conforme informações do portal BLC Spain, esse valor varia de €1.000 a €1.600 por mês para estudantes de mestrado em Madrid, porém varia de acordo com a cidade e do estilo de vida.

Em Portugal, de acordo com dados oficiais de 2023, cerca de 17% dos alunos em instituições de ensino superior são estrangeiros, de acordo com estatísticas oficiais. Na Espanha, a presença internacional também é significativa, e os custos de ensino são inferiores aos verificados em outros países da Europa Ocidental — mensalidades em universidades públicas variam entre €1.000 e €6.000 por ano para graduação.

Na Espanha, estudantes não-europeus podem trabalhar até 30 horas semanais, conforme o regulamento atualizado do visto estudantil, o que pode contribuir na cobertura das despesas.

Esses dados corroboram que Portugal e Espanha apresentam níveis comparáveis de custo de vida, oferta de programas em inglês e oportunidades de empregabilidade no período pós-formação.

“Após o endurecimento das regras consulares norte-americanas, houve um aumento significativo nas solicitações de vistos de estudante para Portugal. Muitos estudantes que estavam com tudo pronto para embarcar para os EUA acabaram redirecionando seus planos para a Europa”, afirma Bruno Lopes, advogado especialista em imigração internacional e fundador do Bruno Lopes Advogados, escritório com sede em Portugal e atuação global.

Segundo o especialista, o escritório tem recebido uma alta demanda de famílias da América Latina e de outras regiões do mundo que optaram por adaptar seus projetos educacionais. “A Europa hoje representa uma alternativa segura, com processos menos burocráticos, universidades de qualidade e um custo de vida bem mais equilibrado”, destaca Bruno.

Além das vantagens econômicas — como mensalidades significativamente mais baixas em universidades europeias quando comparadas às americanas —, Portugal e Espanha oferecem uma imersão cultural significativa. “Nos dias de folga, é possível conhecer outros países em poucas horas de viagem. Isso amplia enormemente a vivência internacional do aluno, algo que poucos destinos oferecem com tanta facilidade", completa Bruno Lopes.

“O custo de vida acessível, a receptividade aos estudantes internacionais, a oferta de cursos em inglês e o potencial de empregabilidade após a formação tornam Portugal e Espanha não apenas alternativas, mas preferências consolidadas para quem deseja estudar no exterior com qualidade e segurança”, afirma Bruno Lopes.

