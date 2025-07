Estudo aponta dados de métodos para aumento de glúteos

Um estudo retrospectivo abrangente, chamado de Aumento de Glúteos com Lipoaspiração Ultrassônica e Enxerto de Gordura Guiado por Ultrassom, focado em 185 pacientes do sexo feminino na Europa, trouxe à luz dados sobre a segurança e métodos do aumento de glúteos utilizando lipoaspiração ultrassônica e enxerto de gordura guiado por ultrassom. A pesquisa, que analisou procedimentos realizados entre fevereiro de 2020 e julho de 2023, apontou a recente popularidade da técnica e a importância de seguir rigorosos protocolos de segurança para minimizar riscos.

Segundo os dados apresentados, a análise detalhada incluiu informações demográficas das pacientes, o volume de gordura enxertada e a ocorrência de complicações. O Índice de Massa Corporal (IMC) médio das pacientes foi de 23,00 kg/m² (DP = 2,62), indicando uma população de estudo com peso saudável. Além disso, o volume de gordura transferida variou de 500,00 mL a 800,00 mL, com uma média de 596,75 mL (DP = 67,29), demonstrando a adaptabilidade da técnica às necessidades individuais das pacientes.

Conforme informado na publicação, a complicação mais frequente observada foi a formação de seroma, com uma incidência de 5,41%. Adicionalmente, o estudo registrou um caso de formação de abscesso e dois casos de infecções menores nos locais de incisão para a coleta de gordura. O estudo ainda indicou que a taxa total de complicações foi de 7,03%. Entre causadores de infecções, a publicação afirmou que Staphylococcus Aureus foi o principal microrganismo causador das infecções da ferida e do abscesso.

O Dr. André Ahmed, cirurgião plástico, especialista em gluteoplastia e consultado sobre o assunto, disse que quando o assunto é sobre métodos ou procedimentos para aumento de glúteo, a gluteoplastia com implantes de silicone é uma opção segura e eficaz. O Dr. André continuou dizendo que o enxerto e a gluteoplastia com silicone, são técnicas que possuem indicações específicas e devem ser discutidas com o paciente, considerando suas características individuais e que a gluteoplastia é um método seguro e saudável, pois é possível oferecer um controle maior sobre o plano anatômico, geralmente intramuscular, evitando os perigos da injeção de gordura e eliminando o risco de embolias sistêmicas. “A escolha da técnica ideal sempre dependerá de uma avaliação médica detalhada e de uma compreensão clara dos benefícios e riscos de cada procedimento. A segurança do paciente é sempre a prioridade máxima em qualquer intervenção cirúrgica e a gluteoplastia com silicone é uma opção segura para aumento de glúteos”.

Ainda sobre o relatório, observa-se os dados sobre a satisfação das pacientes, sendo medida por meio de um questionário aplicado seis meses após o procedimento final. O questionário abordou a satisfação geral com a silhueta, a estética do abdômen e a forma, tamanho e projeção dos glúteos. A satisfação foi categorizada em quatro grupos: muito insatisfeita, um pouco insatisfeita, um pouco satisfeita e muito satisfeita, fornecendo uma visão abrangente da percepção das pacientes sobre os resultados. O estudo apontou que 1,6% dos pacientes em cada grupo declararam estar muito insatisfeitos e 70,5% e 72,1%, disseram estar muito satisfeitos, respectivamente aos grupos com respostas positivas.

Em seu comentário final, o Dr. André destacou que este estudo contribui significativamente para a literatura de cirurgia plástica, fornecendo uma base de dados europeia que complementa as informações já existentes. A transparência na apresentação das complicações e a ênfase na segurança são aspectos que devem ser sempre priorizados na prática da cirurgia plástica. “É fundamental que os cirurgiões estejam cientes desses riscos e preparados para o manejo adequado, garantindo a segurança e o bem-estar das pacientes e acompanhando o constante aprimoramento das técnicas que envolvem a gluteoplastia segura”.

Mais detalhes em: https://www.youtube.com/watch?v=gnnGueFIGaU.

Website: https://www.andreahmed.com.br/