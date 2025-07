Prêmio SE Labs Award reforça o status da NetApp como o armazenamento mais seguro do planeta

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que foi reconhecida como destaque em cibersegurança na premiação SE LABS ® Awards 2025. A NetApp ganhou o prêmio SE Labs Award 2025 na categoria de proteção de dados empresariais, validando seu status como o armazenamento mais seguro do planeta.

Esse reconhecimento como vencedora do prêmio SE Labs Award 2025 é resultado da inovação excepcional da NetApp em resiliência cibernética para fornecer o NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection com Inteligência Artificial (ARP/AI), que foi testado e validado pela SE Labs. O NetApp ARP/AI demonstrou 99% de detecção de ataques testados de ransomware com criptografia avançada de arquivos completos, sem falsos positivos, indicando uma forte capacidade de operar em um contexto empresarial sem contribuir para a fadiga de alertas.

“Excelência em segurança não surge por acaso — ela é construída, testada e comprovada”, afirma Simon Edwards, fundador e CEO da SE Labs. “Por trás de todo produto de alto desempenho em segurança, há uma equipe comprometida com a excelência. Acreditamos que é fundamental reconhecer as tecnologias e os profissionais que estão ampliando os limites da proteção e da resiliência contra ataques cibernéticos. A disputa pelo primeiro lugar em cada categoria foi extremamente acirrada este ano, e todos os vencedores merecem nossos parabéns.”

Já em sua sétima edição, a premiação SE Labs Awards reconhece os fornecedores de segurança que se destacam em suas áreas e contribuem de forma significativa para a proteção dos sistemas. Os vencedores são avaliados com base em uma combinação de testes públicos contínuos, análises privadas e feedback de clientes corporativos do SE Labs — sendo estes os produtos que definem os padrões de excelência para todo o setor de cibersegurança.

“Receber o prêmio SE Labs Award 2025 na categoria Proteção de Dados Corporativos reforça o compromisso da NetApp em oferecer a solução de armazenamento mais segura do mundo. Com a tecnologia ARP/IA, somos o primeiro e único fornecedor a integrar detecção de ransomware baseada em inteligência artificial em tempo real diretamente ao armazenamento primário para cargas de trabalho em arquivos”, afirmou Gagan Gulati, vice-presidente sênior e gerente-geral de Serviços de Dados da NetApp. “Proteger dados e garantir a continuidade dos negócios é uma prioridade para empresas de todas as partes do mundo — tema que já alcança inclusive os conselhos administrativos. Para combater ameaças cibernéticas cada vez mais direcionadas, automatizadas e destrutivas, é fundamental contar com uma infraestrutura de dados inteligente e com resiliência cibernética nativa.”

Desde o lançamento do ARP/AI, a NetApp tem aprimorado continuamente suas soluções de resiliência cibernética. Recentemente, anunciamos recursos avançados para orquestrar a proteção de cargas de trabalho críticas em ambientes de nuvem nativos, além de planejar futuros aprimoramentos para o ARP/AI focado na proteção de cargas de trabalho de armazenamento em bloco.

É importante ressaltar que as declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos. Elas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas para decisões de compra ou similares. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação ou garantia de qualquer tipo por parte da NetApp, incluindo sobre disponibilidade, funcionalidade, preço ou prazo.

Embora nenhum sistema de detecção ou prevenção de ransomware possa garantir completamente a segurança contra um ataque, a tecnologia da NetApp atua como uma importante camada adicional de defesa. Nossa pesquisa indica que essa tecnologia resultou em um alto grau de detecção para determinados ataques de ransomware baseados em criptografia de arquivos.

A NetApp é a empresa de infraestrutura inteligente de dados, combinando armazenamento unificado de dados, dados integrados e serviços operacionais e de cargas de trabalho para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossos serviços operacionais e de cargas de trabalho proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência para infraestrutura e cargas de trabalho por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, da carga de trabalho ou do ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para concretizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

