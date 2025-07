DitchIt Detona o Icônico Sinal da Sede do Twitter

SAN FRANCISCO, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um movimento dramático que captou o espírito da rutura do Vale do Silício, a Ditchit — o mercado online emergente e concorrente da OfferUp — foi manchete ao adquirir e detonar a placa original de 560 libras do pássaro do Twitter, que ficava empoleirada no topo da sede do Twitter em San Francisco.

Filmado no deserto de Nevada, o evento explosivo contou com uma equipe de produção de 15 pessoas, quatro Tesla Cybertrucks e um especialista em pirotecnia de Hollywood. Mais do que um espetáculo, foi uma declaração ousada: A Ditchit veio para desafiar os gigantes da tecnologia e criar um mercado que coloque as pessoas antes dos lucros.

“Elon Musk renomeou o Twitter para X em nome da liberdade de expressão. Estamos fazendo o mesmo com os mercados locais ”, disse o porta-voz da Ditchit, James Deluca. “As plataformas de hoje estão repletas de anúncios, taxas e algoritmos que favorecem as empresas em detrimento das pessoas. A Ditchit é diferente - gratuito, sem anúncios e criado para capacitar comunidades reais e vendedores reais.”

O logotipo do Twitter de 12 pés, conhecido como "Larry", foi adquirido no início deste ano por US $34.000. Inicialmente comprado pelo seu valor simbólico, a Ditchit acabou optando por transformar o ícone em uma declaração disruptiva.

O vídeo do final explosivo da placa, agora ao vivo no YouTube, captura um momento cinematográfico que está rapidamente ganhando força viral.

Mas a história de Larry não acabou. Pedaços do sinal icônico foram guardados e serão leiloados por meio de uma venda de lance selado no aplicativo Ditchit a partir de hoje. Todos os recursos serão destinados ao Center for American Entrepreneurship, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao avanço da inovação e ao apoioàpróxima geração de empreendedores.

"Muitos empreendedores começam usando aplicativos de mercado local", disse Deluca. "Estamos comprometidos em apoiar essa jornada, não apenas com a nossa plataforma, mas por meio de ações significativas."

Com essa jogada publicitária, a Ditchit além de explodir um símbolo da grande tecnologia - também inaugura uma nova era para os mercados locais, baseada na transparência, acessibilidade e comunidade.

Sobre a Ditchit

A Ditchit é um mercado local criado com uma mentalidade de comunidade em primeiro lugar. Ao contrário das plataformas tradicionais, é totalmente gratuito, sem anúncios ou taxas, tornando a compra e a venda simples e justa. Fundado em 2024, o aplicativo Ditchit está disponível em iOS e Android.

