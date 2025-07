Luiz Fausto, veterano em tecnologia de transmissão, nomeado vice-presidente de Desenvolvimento de Padrões da ATSC

A ATSC, a Associação de Padrões de Transmissão, nomeou Luiz Fausto, veterano em engenharia e padrões de transmissão, como vice-presidente de Desenvolvimento de Padrões. Ele irá suceder Jerry Whitaker, vice-presidente de longa data da ATSC, que irá se aposentar no fim de agosto. A presidente da ATSC, Madeleine Noland, deu as boas-vindas a Fausto na ATSC e agradeceu a Whitaker por suas décadas de serviço.

Luiz Fausto, new VP of Standards Development for ATSC, the Broadcast Standards Association

Fausto se uneàATSC vindo da Rede Globo de TV no Brasil, onde ocupou diversos cargos de engenharia desde 2006, sendo o mais recente o de especialista em Regulamentação Tecnológica. Na ATSC, ele irá supervisionar os processos de desenvolvimento de padrões, orientar a adoção pelo setor e intensificar relacionamentos com partes interessadas internacionais para ajudar a garantir que a ATSC se mantenha na vanguarda da tecnologia de transmissão de próxima geração.

Bem reconhecido por seu trabalho colaborativo em transmissão de próxima geração, Fausto possui mais de 25 anos de experiência em tecnologia de mídia, incluindo mais de uma década com foco em desenvolvimento de padrões digitais e cooperação técnica internacional. "Luiz Fausto trazàATSC profunda experiência técnica, visão estratégica e liderança nas comunidades internacionais de transmissão e padronização", disse Noland.

Em seu novo cargo na ATSC, Fausto irá liderar os esforços técnicos e estratégicos da associação para evoluir e implantar padrões da ATSC a nível internacional. Ele irá desenvolver e supervisionar os processos de harmonização de padrões entre os países que adotam a ATSC e participar do desenvolvimento estratégico geral da ATSC, visando o roteiro técnico.

Ele irá trabalhar com grupos de tecnologia, especialistas e afins da ATSC, bem como gerenciar a participação da ATSC em organizações internacionais como a União Internacional de Telecomunicações (ITU), a Sociedade de Desenvolvimento de Padrões de Telecomunicações da Índia (TSDSI) e a Comissão Interamericana de Telecomunicações da Organização dos Estados Americanos (CITEL).

"Minha visão estratégica para desenvolver os padrões da ATSC é aproveitar seu potencial como um conjunto de ferramentas abrangente e flexível. Acredito que os padrões da ATSC devem evoluir dentro de uma estrutura unificada que capacite as emissoras a nível mundial, facilitando a combinação, a correspondência e a extensão de tecnologias padronizadas”, disse Fausto.

"Ao fomentar relacionamentos internacionais sódios, ficar adiante das tendências da tecnologia de transmissão e garantir que os padrões permaneçam responsivos e relevantes, meu objetivo é ajudar a ATSC a aumentar ainda mais a adoção de nossos padrões nas Américas e em todo o mundo", acrescentou.

Fausto possui mestrado em Computação Aplicada e mestrado em Administração de Empresas com ênfase em Tecnologia da Informação, além de ampla formação em redes, protocolo de vídeos sobre internet e engenharia elétrica. Recentemente, concluiu seu mandato como Presidente do Módulo Técnico do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) ao apresentar a recomendação de seleção de tecnologia para o Projeto TV 3.0 (DTV+), apoiando relatórios de testes e minutas de normas técnicas ao Ministério das Comunicações do Brasil.

Whitaker ingressou na ATSC em 1990. É membro da Sociedade de Engenheiros de Transmissão e da Sociedade de Engenheiros de Cinema e Televisão. Também atuou como membro de conselho e vice-presidente da Sociedade de Engenheiros de Transmissão. É autor e/ou editor de mais de 30 livros sobre temas técnicos.

"A incrível carreira de Jerry Whitaker nos últimos 25 anos, abrangeu os padrões ATSC 1.0, 2.0 e 3.0, o lançamento da HDTV, a transição digital nos EUA, o desenvolvimento pioneiro dos padrões de próxima geração e a expansão internacional da ATSC", disse Noland. "As partes interessadas da ATSC ao redor do mundo se unem a mim para agradecer a Jerry por suas contribuições significativas e desejamos a ele tudo de bom nesta nova etapa."

Sobre a ATSC: A ATSC, Associação de Padrões de Transmissão, é uma organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve padrões voluntários e práticas recomendadas para a transmissão digital terrestre. Atuando como uma força essencial no setor de transmissão, a ATSC orienta a perfeita integração dos padrões de transmissão e telecomunicações para impulsionar o setor. Atualmente, o Padrão ATSC 3.0 oferece a melhor solução possível para expandir o potencial do espectro de transmissão além de sua aplicação tradicional, atendendo às necessidades em constante transformação. Da televisão convencional aos inovadores serviços de dados digitais, a ATSC tem uma meta clara: potencializar o ecossistema de transmissão como nunca antes. Para mais informações, acesse www.atsc.org.

