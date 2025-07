Klüber Lubrication apresentou soluções com foco em segurança alimentar na FISPAL

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg que desenvolve e produz soluções em lubrificação, graxas e óleos para diversas indústrias, marcou presença mais uma vez na FISPAL Tecnologia 2025, um dos maiores eventos do setor na América do Sul, que ocorreu de 24 a 27 de junho no São Paulo Expo, na capital paulista. Os especialistas da empresa receberam clientes e convidados no estande D147 nos quatro dias do evento. A empresa apresentou suas linhas de soluções para as indústrias de alimentos e bebidas com foco na segurança alimentar, eficiência energética (redução do consumo de energia) e sustentabilidade (menor impacto no meio ambiente).

“A Klüber Lubrication é uma empresa de especialidades e tem um know-how em lubrificação de alto desempenho com uma equipe que busca soluções. Ou seja, não estabelecemos negócios com commodities (lubrificantes minerais). O nosso foco é agregar valor aos negócios e às operações de nossos clientes por meio de produtos e suporte, nos aspectos de eficiência energética e sustentabilidade, bem como nos requisitos de segurança alimentar”, analisa Leandro Machado, Gerente de Mercado de Alimentos.

Além de fortalecer o relacionamento com clientes que já são atendidos, a Klüber Lubrication teve como objetivo desenvolver novos negócios com clientes em visita à feira e potenciais clientes, além de OEMs. Em 2024, a empresa obteve bons resultados com esses contatos e reuniões de negócios que geraram novos leads. É com essa visão de crescimento que a empresa se posicionou na FISPAL. Atualmente, o segmento alimentício representa quase 30% dos negócios.

Entre as soluções demonstradas estiveram:

- A linha Klüberplus C2, que atua na limpeza de correias transportadoras e aumenta a vida útil dos componentes ao prevenir atrito, desgaste e acúmulo de resíduos;



- A graxa Klübergrease NH1 74-222 SAM, solução semissintética desenvolvida com óleo base e espessante de poliureia. Sua composição oferece desempenho em diferentes níveis de rotação e em ambientes úmidos. Trata-se de componente importante no funcionamento de equipamentos industriais para a produção de alimentos.

“O mercado de alimentos e bebidas está bem aquecido, com muitas oportunidades devido a novos investimentos no setor. Entre eles, destaca-se a instalação de novas linhas de produção, especialmente em grandes empresas”, completou Leandro Machado.

Certificações atestam a preocupação com a segurança alimentar

A Klüber Lubrication conta com certificações específicas para a indústria alimentícia, que reforça sua abordagem focada na segurança alimentar. Entre elas estão a ISO 21.469, para requisitos sanitários de produção, além do rótulo ecológico da União Europeia, que destaca o compromisso com padrões ambientais elevados em todo o seu ciclo de vida.

A empresa recebeu em 2017 as certificações ISO 21.469, Kosher e Halal, que abrangem produtos destinados ao consumo de comunidades judaicas e islâmicas. Essas certificações garantem que as condições de produção respeitam as normas religiosas dessas culturas. Outro exemplo são os padrões de segurança e higiene adotados para minimizar o risco de contaminação MOSH/MOAH (hidrocarbonetos) por lubrificantes, atendendo às demandas da União Europeia.

Website: https://www.klueber.com/br/pt/