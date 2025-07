Royal Palm está entre as melhores empresas para trabalhar

Com a Responsabilidade Social como pilar de seus negócios, o Grupo Royal Palm Hotels & Resorts foi certificado pela Great Place To Work®, como uma das melhores empresas para se trabalhar. O prêmio internacional é baseado no que os funcionários dizem sobre sua experiência de trabalho na empresa. Este ano, mais de 79% dos colaboradores confirmaram através de pesquisa que o grupo é um ótimo lugar para trabalhar.

"A Certificação Great Place To Work é uma conquista que exige dedicação consistente e intencional à experiência geral do colaborador", afirma Sarah Lewis-Kulin, vice-presidente de Reconhecimento Global da Great Place To Work. Ela enfatiza que a Certificação é o único reconhecimento oficial obtido pelo feedback em tempo real dos funcionários sobre a cultura da empresa. “Ao conquistar esse reconhecimento, fica evidente que a empresa se destaca como uma das melhores empresas para se trabalhar, proporcionando um ótimo ambiente de trabalho para seus funcionários.”

Antonio Dias, Diretor Executivo do Grupo, lembra que a responsabilidade social é o pilar central do Grupo Royal Palm Hotels & Resorts desde a sua criação. “A empresa vê como essencial para um negócio sustentável o bem-estar dos colaboradores e da comunidade onde ela está inserida”, diz.

O executivo lembra que o Relatório ESG 2025, que acaba de ser lançado, sintetiza as preocupações do Grupo com seus colaboradores. “Priorizamos a força da cultura interna do Grupo e vemos como importante um trabalho de retenção de mão de obra", destaca o executivo.

No ano de 2024, a força de trabalho do Royal Palm foi de 1.265 pessoas, sendo 34 jovens aprendizes, 249 colaboradores intermitentes, 965 colaboradores e 15 estagiários.

Dentre os principais pontos do Grupo, Antonio Dias destaca a Diversidade, equidade e inclusão. O equilíbrio entre a diversidade de gênero, com 54% da força de trabalho feminina e 45% de presença de mulheres em cargos de liderança. A qualificação e treinamento compõem outro pilar com avanços em 2024.

O Grupo também investe em qualificação e treinamentos, como os programas Cultura da Excelência, Criativar, Programa Conversando, Código de Ética, Saúde e Segurança, Programas Especiais e ferramentas de desenvolvimento, Programas de Oportunidades Internas, Gestão de Treinamento e Desenvolvimento, Heróis do Mês. Em 2024, foram 113 indicados e 67 colaboradores eleitos, com um total de R$ 74,6 mil em prêmios.

Outro avanço na Responsabilidade Social foi a implantação do Cuidados Especiais com as mães do Royal Palm. Visando o bem-estar das mulheres, que retornam de licença maternidade, com o objetivo de estimular a prática do aleitamento materno, foram criadas salas de Amamentação de cada unidade do grupo em 2024.

Para os colaboradores, foi criada a Sala de descompressão, inaugurada em 2024, com investimento voltado para a qualidade do ambiente de trabalho e saúde mental. Essa sala conta com três ambientes diferentes.

No âmbito externo, o Grupo Royal Palm Hotels & Resorts ampliou suas parcerias com entidades sociais, que possibilitaram diversas ações, como o Royal Jovem. Em 2024 marcou a retomada do programa, interrompido com a pandemia. No ano passado, o projeto reuniu 530 adolescentes de 15 a 17 anos, com o objetivo de estimular o olhar ao mercado de trabalho e às carreiras que podem ser oferecidas pelo mundo hoteleiro. Dezessete instituições de Campinas e região participaram, além de 50 educadores e 43 voluntários.

