Grupo de alta performance acelera o mercado de agências

A consolidação do mercado de agências digitais no Brasil tem exigido níveis mais elevados de profissionalização. Nesse contexto, iniciativas voltadas à aceleração de empresas com modelo de negócios já estruturado têm se destacado por gerar impacto direto em resultados financeiros e organizacionais.

Lançado por Robson V. Leite, especialista em aceleração de negócios digitais, fundador do Grupo Agência de Valor e criador da metodologia que leva o mesmo nome, o Apollo Mastermind nasceu com o propósito de impulsionar agências já operacionais rumo a um novo patamar de maturidade e escala. Apresentado oficialmente por Robson durante a Imersão Agência de Valor em novembro de 2024, o programa teve início em janeiro de 2025 e é voltado exclusivamente a agências de performance e marketing digital com operação validada.

A curadoria dos membros é conduzida pessoalmente por Robson e sua equipe, com critérios rigorosos que avaliam modelo de negócio, faturamento mínimo, estrutura organizacional e alinhamento aos valores do programa. Em seus primeiros seis meses, o Apollo já reúne 50 agências ativas em todo o território nacional.

A metodologia combina mentoria estratégica, consultorias operacionais, sessões comerciais, acompanhamento individual e três encontros presenciais por ano. Robson V. Leite lidera pessoalmente as mentorias e palestras técnicas, atuando como keynote speaker nos eventos oficiais do programa. O primeiro encontro presencial foi realizado em abril de 2025, em Florianópolis, com foco em aceleração comercial. A próxima edição acontecerá em setembro, em Gramado, com o tema consolidação empresarial.

Os resultados têm sido expressivos: crescimento acelerado, expansão de equipes e faturamentos que ultrapassam a marca dos R$?100 mil mensais. Entre os casos de destaque:

- A Agência FGT fechou mais de R$?145 mil em contratos no primeiro mês, contratando duas novas pessoas.

- A Nexus Medical duplicou o faturamento, estruturou as áreas de customer success e comercial, e projeta crescimento adicional de 25%.

- A Agência InnovAuto fechou mais de R$?750 mil em contratos e projeta triplicar seu faturamento.

- A Agência Vit4 cresceu 650% no faturamento, contratou equipe e alugou sala comercial.

- A Paludo Digital superou R$?100 mil de receita recorrente mensal com foco em qualificação de equipe.

- A Agência 7com implementou o modelo do Apollo, fechou mais de R$?500 mil, contratou sete pessoas e segue expandindo.

- A B2B Network Digital estruturou times técnicos e comerciais, bateu a meta de R$?100 mil por mês e projeta triplicar seu faturamento.

Esses são apenas alguns dos muitos resultados gerados sob a liderança direta de Robson V. Leite. O Apollo Mastermind representa o ápice da jornada proposta pelo método Agência de Valor: a construção de negócios digitais rentáveis, escaláveis e independentes da figura do dono.

“Com foco em performance empresarial e maturidade operacional, o Apollo Mastermind tem se consolidado como uma das iniciativas mais relevantes no fortalecimento do ecossistema de agências digitais no país”, afirma Robson.

Informações complementares

Robson V. Leite é fundador do Grupo Agência de Valor, criador da metodologia AV, keynote speaker, estrategista de crescimento e mentor de mais de 2.500 agências digitais.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robsonvleite

Instagram: https://www.instagram.com/robsonvleite

Website: https://agenciadevalor.com