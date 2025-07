Pesquisa revela como as empresas olham a alta performance

Com o tema Alta Performance no centro da liderança empresarial, Campinas recebeu o CEO Fórum 2025, realizado no Vitória Hotel Concept pela Amcham Brasil, com a participação de cerca de 250 CEOs e empresários do Interior de São Paulo. O evento realizado anualmente tem como missão capacitar, inspirar e reunir lideranças para discutir temas estratégicos, tendências de mercado e inovação com foco no crescimento econômico e na transformação digital.

Nesta edição, a Amcham apresentou a pesquisa Panorama Liderança 2025, desenvolvida em parceria com a Humanizadas e que contou com a participação de 765 executivos de todo o país. Dentre os respondentes, 44% que ocupam cargos de alta liderança, 82% representam empresas de médio e grande porte.

A pesquisa apresentou quais são as métricas utilizadas para medir Alta Performance nas empresas: 82% das empresas medem alta performance com base em resultados financeiros; 82% medem alta performance com resultados em lucros; 57% atingimento de metas estratégicas; 54% mede a alta performance pela produtividade (eficiência, entregas e uso de recursos); 48% pelo engajamento e clima interno; 46% pela satisfação e retenção de clientes; 25% pela reputação e imagem de marca; e 22% pela Inovação (nos produtos e serviços

Os empresários também apontaram os fatores críticos de sucesso para Alta Performance:

1ª Liderança preparada

2º Foco estratégico

3º Cultura forte de alinhamento

De acordo com o resultado da pesquisa, o gargalo não está na formulação da estratégia, mas na sua compreensão e tradução em ação coletiva. Na opinião dos respondentes, 59% das estratégias falham por falhas de comunicação, superando até a falta de disciplina na execução (48%) ou resistência interna à mudança (46%). O dado reforça que, sem alinhamento interno, até a melhor estratégia morre antes de sair do papel.

A capacidade de mobilizar times em contextos complexos virou critério estratégico para se atingir alta performance

- 69% dos respondentes citam como prioridade o desenvolvimento de líderes e equipes para alcançar alta performance. A maturidade dos negócios assa menos por sistemas de metas (31%) e mais pela capacidade de formar pessoas preparadas para decisões estratégicas, inovação e engajamento em ambientes de alta complexidade.

Os talentos permanecem e crescem quando há oportunidades reais, apoio da liderança e autonomia com direção clara. Segundo o resultado, engajar talentos vai além de salário: os respondentes citam que as oportunidades de crescimento (58%) e líderes inspiradores (55%) são os principais fatores de manutenção ou perda de talentos. Isso reforça que talentos buscam um ambiente de autonomia, crescimento e líderes que os façam evoluir com propósito e direção.

Para os executivos, a IA pode ajudar as lideranças a traduzirem dados em insights acionáveis (69%), antecipar riscos e gargalos operacionais (61%), passando a ser vista como base da performance estratégica.

Além da pesquisa apresentada, o CEO Fórum 2025 Campinas contou com painéis de debates sobre temas de gestão, com a participação da Marizeth Carvalho, CEO da PPG, José Magalhães, CEO da Honeywell América Latina e mediação do Marcelo Veras, CEO do Ecossistema Inova.

Já no painel Histórias Inspiradoras o destaque foi da medalhista olímpica Maurren Maggi, que compartilhou as semelhanças da alta performance no esporte e de executivos que atuam no mundo corporativo.

Website: https://www.instagram.com/amchamcampinas/