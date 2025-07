Infinix marca presença nos e-sports globais em 2025

Marca de tecnologia Infinix fortalece investimento no cenário competitivo de e-sports mobile em 2025. Com audiência global projetada para superar 640 milhões de espectadores até o fim do ano, conforme estimativas da Newzoo, a empresa intensifica sua atuação por meio de parcerias em torneios internacionais e do lançamento do smartphone GT?30?Pro. Após o uso do GT 20 Pro em competições de primavera, o GT 30 Pro — lançado em 21 de maio — será o dispositivo oficial da PUBG MOBILE Super League 2025 (PMSL) em quatro regiões: CSA (Central & South Asia), MENA (Oriente Médio e Norte da África), AM (Américas) e EU (Europa). A linha GT também seguirá presente nas etapas finais da temporada e em outros campeonatos ao longo do ano. Infinix amplia apoio ao cenário competitivo Em 2025, a Infinix adota novas estratégias de incentivo ao cenário competitivo. Pela primeira vez, a marca vai premiar os jogadores mais valiosos de cada uma das quatro regiões da PMSL com troféus FMVP. Além disso, esses atletas receberão unidades personalizadas do GT 30 Pro, anéis Infinix AI Rings e jaquetas de campeão em edição limitada. “A Infinix está em uma missão para se tornar uma das principais marcas de smartphones gamer do mundo,” afirmou Tony Zhao, gerente geral da Infinix. “Nos últimos três anos, a série GT foi testada e aprovada nos palcos profissionais, impulsionando o ecossistema dos e-sports mobile. O lançamento do novo GT 30 Pro é uma renovação desse compromisso. Queremos garantir competições estáveis e de alto desempenho, tornando o jogo em nível profissional mais acessível a todos os jogadores.” Dispositivo utilizado em competições internacionais Durante o primeiro semestre de 2025, dispositivos da série GT foram utilizados em campeonatos como a PMSL Spring nas regiões CSA, EU, MENA e AM. Os modelos foram empregados por equipes profissionais em partidas de alto nível, com foco em estabilidade e performance. A série GT conta com gatilhos laterais, sistema de resfriamento ativo e estabilidade de taxa de quadros. Esses recursos são voltados para jogos dos gêneros MOBA e FPS e têm sido aplicados no ambiente competitivo profissional por atletas de diferentes regiões. Premiações regionais da PMSL Durante a PMSL Spring 2025, a Infinix concederá os seguintes prêmios para cada uma das quatro regiões: 5 Infinix AI Rings (total de 20)

5 jaquetas de campeão (total de 20)

1 smartphone GT 30 Pro personalizado (total de 4)

1 troféu FMVP (total de 4) Além disso, os campeões regionais receberão prêmios adicionais da GT Verse. Entre eles estão o smartphone GT 30 Pro, os anéis AI personalizados e jaquetas da linha GT. Calendário de torneios PMSL 2025 A Infinix manterá o apoio às fases finais da PMSL no segundo semestre. No primeiro semestre, o GT 30 Pro foi utilizado nas seguintes competições de primavera: PMSL CSA Spring: 12 a 22 de junho

PMSL AM Spring: 12 a 22 de junho

PMSL EU Spring: 23 de junho a 6 de julho

PMSL MENA Spring: 25 de junho a 5 de julho A temporada de outono inclui: PMSL CSA Fall

PMSL MENA Fall

PMSL AM Fall

PMSL EU Fall O GT 30 Pro foi lançado internacionalmente nas cores Blade White, Shadow Ash e Dark Flare (essa também na edição Master Edition), com versões de 256+8GB, 256+12GB e 512+12GB. Além disso, a Infinix lançará em breve no Brasil o Infinix Note 50S 5G, em uma parceria inédita com PUBG Mobile. Sobre a Infinix Fundada em 2013, a Infinix é uma marca voltada ao público jovem, com foco em tecnologia acessível e funcional. Seu portfólio inclui smartphones, fones TWS, smartwatches, notebooks, tablets e TVs inteligentes. Os produtos da marca estão presentes em mais de 70 países, com presença na África, América Latina, Oriente Médio, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Mais informações: www.infinixmobility.com