Planos de saúde alcançam nota máxima na avaliação da ANS

Três planos de saúde administrados pela EasyPlan – Plenum Saúde, Bluzz Saúde e Proasa Saúde – foram classificados na Faixa 0, a melhor nota atribuída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no último ciclo do Monitoramento da Garantia de Atendimento.

A classificação leva em consideração critérios como acesso garantido, prazos de atendimento, gestão de processos, resolutividade e sustentabilidade no setor. A Faixa 0 indica que os planos atenderam a todos os requisitos avaliados no período analisado.

Segundo Guilherme Moraes, CRO, “essa avaliação reforça a qualidade das operadoras parceiras e o compromisso com um modelo de gestão voltado à organização dos processos e atenção ao beneficiário.”

Atuação da administradora de benefícios

A EasyPlan atua como administradora de benefícios, fazendo a intermediação entre operadoras de saúde, corretoras, empresas e beneficiários. Com sede em Brasília, a empresa desenvolve atividades relacionadas à gestão cadastral, financeira e de relacionamento com o cliente, desde a contratação até o uso do plano de saúde.

Para o mercado, a classificação obtida pela ANS se apresenta como um indicador de desempenho relevante para corretores e empresas que buscam planos com histórico de cumprimento regulatório e operacional.

“A avaliação da ANS contribui para que os corretores tenham mais segurança ao oferecer planos de saúde aos seus clientes”, completa Guilherme.

Sobre a avaliação da ANS

O Monitoramento da Garantia de Atendimento é uma ferramenta regulatória da ANS que analisa a performance das operadoras em relação ao cumprimento de prazos máximos para marcação de consultas, exames, internações e outros procedimentos. Os dados coletados resultam em uma classificação dividida por faixas, sendo a Faixa 0 a mais alta, indicando nenhuma ocorrência de descumprimento nos critérios avaliados.

Mais informações sobre a metodologia podem ser acessadas no portal oficial da ANS: www.gov.br/ans .

Website: https://www.easyplan.com.br/