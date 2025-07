Empresas definem protocolos para o RH agir diante de perdas

O setor de Recursos Humanos desempenha um papel estratégico dentro das organizações, o que inclui a atuação em contextos delicados, como o falecimento inesperado de colaboradores ou entes queridos de membros da equipe. A inexistência de protocolos pode impactar diretamente o ambiente de trabalho, afetando produtividade, estabilidade emocional e engajamento.

Dados do portal RH Pra Você apontam que o silêncio institucional diante de situações de luto tende a intensificar o sofrimento emocional. A recomendação, nesses casos, é a adoção de medidas claras, com comunicação respeitosa e acolhimento proporcional à gravidade do momento.

Conforme publicado no blog da Convenia, cabe ao RH atuar de forma estruturada ao comunicar oficialmente a perda e oferecer suporte emocional aos colaboradores. A publicação sugere medidas como escuta ativa, flexibilização de horários e ações internas de acolhimento. Essas práticas podem reduzir o impacto do luto e fortalecer a cultura organizacional.

O portal Mapa HDS afirma que negligenciar o impacto emocional da perda pode comprometer a estabilidade das equipes. “A saúde mental dos colaboradores é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização”, aponta o veículo ao defender políticas de cuidado contínuo e prevenção em contextos de crise.

Entre as práticas adotadas por empresas, destacam-se gestos institucionais simbólicos, como o envio de flores em nome da organização. Essas homenagens reforçam vínculos afetivos e demonstram empatia, sem comprometer a formalidade da comunicação. A Coroa de Flores Nobre atua nesse segmento, com fornecimento de coroas de flores e arranjos fúnebres destinados a ações institucionais de condolência, em alinhamento com políticas internas de Recursos Humanos.

Organizações que possuem procedimentos definidos para lidar com situações de falecimento conseguem estruturar melhor a comunicação interna e oferecer suporte mais eficaz às equipes envolvidas. A definição prévia de protocolos institucionais, combinada a ações práticas, contribui para minimizar impactos e manter a estabilidade do ambiente de trabalho durante momentos críticos.

